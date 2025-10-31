River Plate elige nuevo presidente este sábado con la expectativa de romper un récord histórico de votantes. El "Millonario" tiene 87.000 socios habilitados. El récord actual es de casi 20.000, muy por debajo de los 43.000 votantes que tuvo Boca en 2023.
Final caliente: Jugadores de Lanús y U. de Chile protagonizaron una batalla campal
Tras la clasificación de Lanús a la final, jugadores del "Granate" y de la U de Chile protagonizaron una pelea con empujones. Los ánimos estaban caldeados por un partido con polémicas. Afortunadamente, no hubo jugadores informados y Lanús no tendrá bajas para la final.Deportes31/10/2025
Segundos después de consumarse el pase a la final de la Copa Sudamericana para Lanús, tras vencer a la U de Chile por 1-0 en la revancha de las semifinales, los jugadores del Granate y los chilenos protagonizaron una batalla campal que empañó el evento deportivo.
Sobre el final del partido, el delantero Leandro Fernández protagonizó un cruce con un jugador de Lanús. "Vení, cagón", se vio que decía el atacante del conjunto chileno, aunque las cámaras no mostraron hacia quién iba dirigido el mensaje.
Lo cierto es que el final del partido fue picante, sobre todo después de un trámite que contó con dos goles anulados -uno por lado- y una polémica mano de Eduardo Salvio en la jugada previa al tanto de Rodrigo Castillo que no fue sancionada por el árbitro. Así, los ánimos estaban caldeados de cara al cierre del encuentro.
Mientras los hinchas celebraban el final del partido, los jugadores en el campo de juego comenzaban con los empujones. El arquero del Granate, Nahuel Losada, tomó del cuello a un jugador chileno, mientras que Fernández era frenado por sus compañeros ante sus intentos de pelearse con los rivales.
Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y, tras unos minutos de tensión, los chilenos se retiraron y los argentinos se dedicaron a festejar. De todas maneras, el temor a una sanción del árbitro en su informe final puso en alerta a Lanús, ante la posibilidad de perder jugadores para el encuentro definitorio del 22 de noviembre, en la búsqueda de su segunda conquista de la Copa Sudamericana. Sin embargo, nadie fue informado y el equipo de Mauricio Pellegrino no sufrirá bajas.
Con información de TyC Sports
La Asamblea General de Gimnasia y Esgrima se transformó en un caos por botellazos y sillazos de socios. La reunión, convocada para tratar el Balance de la gestión Cowen, tuvo que ser suspendida momentáneamente en medio de una fuerte guerra entre candidatos.
Lanús superó a la Universidad de Chile por uno a cero y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El "Granate" se impuso en La Fortaleza tras el empate en la ida y ahora se medirá con Atlético Mineiro en la gran definición.
Estudiantes y Gimnasia y Tiro se enfrentarán esta noche desde las 21:10 en el estadio Antonio Candini, en el duelo de vuelta por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El arbitraje estará a cargo de Daniel Zamora.
El club de La Ribera celebró en Brandsen 805 la reunión entre asambleístas para tratar el acuerdo con la marca estadounidense. Será el primer estadio del mundo en tener un restaurante de esta cadena. Por una decisión mayoritaria, la Comisión Directiva consiguió la concesión por 10 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 más.
El “Granate” recibe al conjunto trasandino en La Fortaleza, con la ilusión de volver a disputar una final continental. Tras el 2-2 en la ida, el equipo de Mauricio Pellegrino necesita ganar para medirse con Atlético Mineiro en la gran definición.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.