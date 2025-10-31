Final caliente: Jugadores de Lanús y U. de Chile protagonizaron una batalla campal

Tras la clasificación de Lanús a la final, jugadores del "Granate" y de la U de Chile protagonizaron una pelea con empujones. Los ánimos estaban caldeados por un partido con polémicas. Afortunadamente, no hubo jugadores informados y Lanús no tendrá bajas para la final.

Segundos después de consumarse el pase a la final de la Copa Sudamericana para Lanús, tras vencer a la U de Chile por 1-0 en la revancha de las semifinales, los jugadores del Granate y los chilenos protagonizaron una batalla campal que empañó el evento deportivo.

Sobre el final del partido, el delantero Leandro Fernández protagonizó un cruce con un jugador de Lanús. "Vení, cagón", se vio que decía el atacante del conjunto chileno, aunque las cámaras no mostraron hacia quién iba dirigido el mensaje.

Lo cierto es que el final del partido fue picante, sobre todo después de un trámite que contó con dos goles anulados -uno por lado- y una polémica mano de Eduardo Salvio en la jugada previa al tanto de Rodrigo Castillo que no fue sancionada por el árbitro. Así, los ánimos estaban caldeados de cara al cierre del encuentro.

Mientras los hinchas celebraban el final del partido, los jugadores en el campo de juego comenzaban con los empujones. El arquero del Granate, Nahuel Losada, tomó del cuello a un jugador chileno, mientras que Fernández era frenado por sus compañeros ante sus intentos de pelearse con los rivales.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y, tras unos minutos de tensión, los chilenos se retiraron y los argentinos se dedicaron a festejar. De todas maneras, el temor a una sanción del árbitro en su informe final puso en alerta a Lanús, ante la posibilidad de perder jugadores para el encuentro definitorio del 22 de noviembre, en la búsqueda de su segunda conquista de la Copa Sudamericana. Sin embargo, nadie fue informado y el equipo de Mauricio Pellegrino no sufrirá bajas.

