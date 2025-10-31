El encuentro, correspondiente a la fecha 14, se jugará desde las 21:15. Mientras la “Gloria” necesita sumar para acortar distancias, el “Canalla” busca consolidar su racha sin derrotas.
Nicolás Ramírez el árbitro, habrá VAR y en cancha de Instituto: así será la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia
La AFA oficializó la terna para el duelo decisivo del próximo miércoles 5 de noviembre. El juez principal será acompañado por el VAR, que estará bajo la supervisión de Héctor Paletta. Minutos más tarde, la organización confirmó el estadio Juan Domingo Perón y las 21:10 como horario de inicio.Deportes31/10/2025
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este jueves que Nicolás Ramírez será el árbitro de la final de la Copa Argentina 2025, que enfrentará a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo miércoles 5 de noviembre. Además, se informó que habrá asistencia del VAR, a cargo de Héctor Paletta.
A la espera de la confirmación oficial sobre la sede y el horario, el “Bicho” y la “Lepra” mendocina se preparan para disputar un título histórico.
Ramírez dirigió en diez ocasiones a Argentinos, con un balance de cuatro triunfos, cinco empates y una derrota. En esos encuentros, mostró 22 tarjetas amarillas y expulsó a dos futbolistas del conjunto de La Paternal.
Tras varias idas y vueltas, la organización dio a conocer que el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba será la sede para el encuentro decisivo
San Lorenzo busca consolidarse en zona de playoffs ante Deportivo Riestra
El candidato a presidente por el oficialismo se refirió al presente del “Millonario” y aseguró que, en caso de ganar, cuenta con el DT para su proyecto futbolístico.
La gran sorpresa en la previa del duelo decisivo entre Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Tiro pasa por la ausencia de Matías Birge. El defensor-volante, uno de los jugadores más queridos por la hinchada, no fue citado por el entrenador Rubén “Teté” Quiroz para el encuentro de esta noche, y su ausencia no pasó desapercibida en el mundo albo.
Matías Birge tras el incidente con Quiroz: “Soy un idiota, me gana la emoción”. El jugador, que no fue convocado para el duelo más importante del año, su reacción durante el partido de ida fue un error generó un revuelo previo al partido ante Estudiantes de Río Cuarto
Estudiantes de Río Cuarto recibirá este viernes a Gimnasia y Tiro de Salta, en el primer partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Países Bajos: Rob Jetten, el candidato que está en pareja con un deportista argentino y puede llegar a primer ministroEl Mundo30/10/2025
El partido Demócratas 66 obtuvo una victoria en las generales y podría frenar al dominio parlamentario derechista. Su pareja es un jugador de hockey argentino.
Los cursos, que abordarán marketing digital en redes sociales, inteligencia artificial, y gestión emocional y liderazgo colaborativo, serán gratuitos y tendrán una duración de siete semanas bajo una modalidad híbrida.