Nicolás Ramírez el árbitro, habrá VAR y en cancha de Instituto: así será la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este jueves que Nicolás Ramírez será el árbitro de la final de la Copa Argentina 2025, que enfrentará a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo miércoles 5 de noviembre. Además, se informó que habrá asistencia del VAR, a cargo de Héctor Paletta.

A la espera de la confirmación oficial sobre la sede y el horario, el “Bicho” y la “Lepra” mendocina se preparan para disputar un título histórico.

Ramírez dirigió en diez ocasiones a Argentinos, con un balance de cuatro triunfos, cinco empates y una derrota. En esos encuentros, mostró 22 tarjetas amarillas y expulsó a dos futbolistas del conjunto de La Paternal.

Tras varias idas y vueltas, la organización dio a conocer que el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba será la sede para el encuentro decisivo