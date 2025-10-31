Nicolás Ramírez el árbitro, habrá VAR y en cancha de Instituto: así será la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia

La AFA oficializó la terna para el duelo decisivo del próximo miércoles 5 de noviembre. El juez principal será acompañado por el VAR, que estará bajo la supervisión de Héctor Paletta. Minutos más tarde, la organización confirmó el estadio Juan Domingo Perón y las 21:10 como horario de inicio.

Deportes31/10/2025

720

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este jueves que Nicolás Ramírez será el árbitro de la final de la Copa Argentina 2025, que enfrentará a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo miércoles 5 de noviembre. Además, se informó que habrá asistencia del VAR, a cargo de Héctor Paletta.

A la espera de la confirmación oficial sobre la sede y el horario, el “Bicho” y la “Lepra” mendocina se preparan para disputar un título histórico.

Ramírez dirigió en diez ocasiones a Argentinos, con un balance de cuatro triunfos, cinco empates y una derrota. En esos encuentros, mostró 22 tarjetas amarillas y expulsó a dos futbolistas del conjunto de La Paternal.

Tras varias idas y vueltas, la organización dio a conocer que el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba será la sede para el encuentro decisivo

Te puede interesar
SSF_4066

Polémica en Gimnasia y Tiro: Matías Birge, afuera por lesión o sanción

Deportes31/10/2025

La gran sorpresa en la previa del duelo decisivo entre Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Tiro pasa por la ausencia de Matías Birge. El defensor-volante, uno de los jugadores más queridos por la hinchada, no fue citado por el entrenador Rubén “Teté” Quiroz para el encuentro de esta noche, y su ausencia no pasó desapercibida en el mundo albo.

gyt2-sda1

La palabra de Birge después de discutir con el técnico

Deportes31/10/2025

Matías Birge tras el incidente con Quiroz: “Soy un idiota, me gana la emoción”. El jugador, que no fue convocado para el duelo más importante del año, su reacción durante el partido de ida fue un error generó un revuelo previo al partido ante Estudiantes de Río Cuarto

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail