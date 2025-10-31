River Plate elige nuevo presidente este sábado con la expectativa de romper un récord histórico de votantes. El "Millonario" tiene 87.000 socios habilitados. El récord actual es de casi 20.000, muy por debajo de los 43.000 votantes que tuvo Boca en 2023.
¡A la final! Lanús venció a U. de Chile y jugará la final continental
Lanús superó a la Universidad de Chile por uno a cero y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El "Granate" se impuso en La Fortaleza tras el empate en la ida y ahora se medirá con Atlético Mineiro en la gran definición.Deportes31/10/2025
Lanús venció 1 a 0 a Universidad de Chile por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana en el Néstor Díaz Pérez de Zona Sur y logró el pase a la definición del torneo donde enfrentará a Atlético Mineiro.
La primera jugada clara del partido terminó con un gol anulado, a los 11 minutos, cuando el volante Marcelino Moreno picó a la espalda de la defensa, quedó mano a mano y definió al gol, aunque estaba en fuera de juego. En 29 minutos, Rodrigo Castillo recibió sobre el costado derecho, enganchó para la zurda y sacó un remate bajo al primer palo, que fue desviado al córner por un defensor.
La primera llegada del complemento fue de Lanús, a los dos minutos, cuando una buena jugada colectiva entre Marcelino Moreno y Ramiro Carrera terminó con un taco del exjugador de Atlético Tucumán para permitir el remate lejano de Eduardo Salvio, que fue desviado hacia un costado por el arquero Gabriel Castellón.
En siete minutos del segundo tiempo, un centro bajo desde la derecha cruzaba toda el área y, ante una floja salida del arquero Nahuel Losada, era empujado al gol por el defensor Felipe Salomoni, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo, del delantero Lucas Di Yorio.
El único gol de la noche llegó a los 16 minutos, luego de una mano de Salvio que el árbitro decidió ignorar. Una gran jugada individual de Marcelino Moreno terminó en un centro buscapié para el delantero Rodrigo Castillo, libre en el borde del área, quien gambeteó al arquero rival y convirtió.
A los 39 minutos llegó la Universidad de Chile, con una combinación en el borde del área que culminó en un remate lejano del extremo Javier Altamirano, el cual salió a media altura y se fue ancho. En el tercer minuto de descuento, el delantero Walter Bou dejó libre al lateral Armando Méndez, que quiso rematar fuerte de primera pero desvió su disparo.
Con información de Doble Amarilla
La Asamblea General de Gimnasia y Esgrima se transformó en un caos por botellazos y sillazos de socios. La reunión, convocada para tratar el Balance de la gestión Cowen, tuvo que ser suspendida momentáneamente en medio de una fuerte guerra entre candidatos.
Final caliente: Jugadores de Lanús y U. de Chile protagonizaron una batalla campalDeportes31/10/2025
Tras la clasificación de Lanús a la final, jugadores del "Granate" y de la U de Chile protagonizaron una pelea con empujones. Los ánimos estaban caldeados por un partido con polémicas. Afortunadamente, no hubo jugadores informados y Lanús no tendrá bajas para la final.
Estudiantes y Gimnasia y Tiro se enfrentarán esta noche desde las 21:10 en el estadio Antonio Candini, en el duelo de vuelta por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El arbitraje estará a cargo de Daniel Zamora.
El club de La Ribera celebró en Brandsen 805 la reunión entre asambleístas para tratar el acuerdo con la marca estadounidense. Será el primer estadio del mundo en tener un restaurante de esta cadena. Por una decisión mayoritaria, la Comisión Directiva consiguió la concesión por 10 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 más.
El “Granate” recibe al conjunto trasandino en La Fortaleza, con la ilusión de volver a disputar una final continental. Tras el 2-2 en la ida, el equipo de Mauricio Pellegrino necesita ganar para medirse con Atlético Mineiro en la gran definición.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.