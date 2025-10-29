El ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo fue condenado por amenazas coactivas y peculado, con penas en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Audiencia clave por el caso María Cash: el fiscal Villalba busca revertir el sobreseimiento del camionero Romero
Hoy a las 9.30, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, se realizará una audiencia en la que el fiscal Eduardo Villalba expondrá los fundamentos para revertir el sobreseimiento de Héctor Romero.Judiciales29/10/2025Ivana Chañi
La audiencia se desarrollará esta mañana, desde las 9.30, en la planta baja de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
El fiscal Eduardo Villalba intentará revertir el sobreseimiento de Héctor Romero, dictado en mayo de este año por la jueza Mariela Giménez, quien consideró que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación penal.
Romero, de 72 años, había sido detenido en 2023 por su presunta vinculación con la desaparición de María Cash, vista por última vez el 8 de julio de 2011 cuando viajaba desde Buenos Aires hacia Jujuy. La última imagen de la joven fue registrada en el peaje Aunor, en Salta.
La Fiscalía Federal y la Defensoría de Víctimas sostienen que el fallo fue “prematuro” y que aún restan pericias pendientes. El tribunal deberá resolver si la causa continúa o si queda cerrada de manera definitiva.
“Las víctimas hablan cuándo y cómo pueden”: No descartan nuevas denuncias por la trata en escuelas
La abogada querellante Sandra Domene contó en Aries el proceso que atravesó una de las jóvenes víctimas para poder denunciar. Dijo que el acompañamiento psicológico fue clave y que podrían surgir más casos por la magnitud de la red.
Explotación sexual en escuelas de Salta: Pagaban por 'fiestas' y hasta por reclutar a nuevas menores
La abogada querellante Sandra Domene definió como “una esclavitud moderna” el caso que investiga la Justicia Federal por explotación sexual de menores en Salta. Hay múltiples imputados y más de treinta denuncias.
Red de trata de menores en Salta: dónde denunciar
El Ministerio Público Fiscal de la Nación recordó los canales de denuncia y asistencia disponibles las 24 horas para niñas, niños, adolescentes y personas que atraviesen o conozcan situaciones de trata, abuso o explotación sexual.
Pericias, ADN y un acusado muerto: el juicio que busca cerrar el caso Jimena Salas
El segundo juicio por el femicidio de Jimena Salas avanza hacia los alegatos finales. Las pruebas científicas que comprometen a Javier “El Chino” Saavedra y las dudas que sobre la participación de sus hermanos.
García Gómez continuará detenido por el alto grado de violencia desplegado sobre Lourdes. Para el juez es "inviable" la excarcelación.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.