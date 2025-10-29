Audiencia clave por el caso María Cash: el fiscal Villalba busca revertir el sobreseimiento del camionero Romero

La audiencia se desarrollará esta mañana, desde las 9.30, en la planta baja de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

El fiscal Eduardo Villalba intentará revertir el sobreseimiento de Héctor Romero, dictado en mayo de este año por la jueza Mariela Giménez, quien consideró que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación penal.

Romero, de 72 años, había sido detenido en 2023 por su presunta vinculación con la desaparición de María Cash, vista por última vez el 8 de julio de 2011 cuando viajaba desde Buenos Aires hacia Jujuy. La última imagen de la joven fue registrada en el peaje Aunor, en Salta.

La Fiscalía Federal y la Defensoría de Víctimas sostienen que el fallo fue “prematuro” y que aún restan pericias pendientes. El tribunal deberá resolver si la causa continúa o si queda cerrada de manera definitiva.