Aseguran que no hay argentinos afectados en el operativo contra Comando Vermelho

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, llevó calma este martes a la ciudadanía tras los episodios de violencia que sacudieron a Río de Janeiro. “No hay argentinos involucrados en esta situación tan trágica”, afirmó el diplomático, y remarcó que la ciudad “lentamente está volviendo a la normalidad”.

Raimondi explicó que los incidentes ocurrieron “en una zona puntual de Río de Janeiro alejada de los centros turísticos y del centro histórico de la ciudad”. Según detalló, “la afectación fue más bien del punto de vista logístico, con bloqueos, con problemas en el transporte, cierre preventivo de comercios, pero en la zona donde suele haber argentinos en Río de Janeiro no hubo incidentes”.

El embajador fue claro sobre el contexto de seguridad en la ciudad: “La situación en Río de Janeiro siempre es compleja desde el punto de vista de la seguridad y los argentinos que deciden viajar por vacaciones o cuestiones familiares, lo saben”, dijo.

En ese sentido, recomendó: “Hay que tener recaudos y tomar precauciones. Esta situación fue muy puntual, sus efectos están terminando y no creemos que haya que emitir ninguna alerta adicional a las habituales”.

Raimondi también se refirió a la raíz del conflicto: “Hay un tema de control territorial de distintas favelas de Río”.

Con información de TN