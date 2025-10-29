En un inicio, las cifras oficiales señalaban la pérdida de 64 vidas; sin embargo, por la mañana del miércoles se informó del hallazgo de al menos 40 cadáveres en las favelas.
Aseguran que no hay argentinos afectados en el operativo contra Comando Vermelho
Daniel Raimondi dijo que la situación está siendo controlada y que el foco de conflicto estuvo lejos de la zona más turística de Río de Janeiro.El Mundo29/10/2025
El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, llevó calma este martes a la ciudadanía tras los episodios de violencia que sacudieron a Río de Janeiro. “No hay argentinos involucrados en esta situación tan trágica”, afirmó el diplomático, y remarcó que la ciudad “lentamente está volviendo a la normalidad”.
Raimondi explicó que los incidentes ocurrieron “en una zona puntual de Río de Janeiro alejada de los centros turísticos y del centro histórico de la ciudad”. Según detalló, “la afectación fue más bien del punto de vista logístico, con bloqueos, con problemas en el transporte, cierre preventivo de comercios, pero en la zona donde suele haber argentinos en Río de Janeiro no hubo incidentes”.
El embajador fue claro sobre el contexto de seguridad en la ciudad: “La situación en Río de Janeiro siempre es compleja desde el punto de vista de la seguridad y los argentinos que deciden viajar por vacaciones o cuestiones familiares, lo saben”, dijo.
En ese sentido, recomendó: “Hay que tener recaudos y tomar precauciones. Esta situación fue muy puntual, sus efectos están terminando y no creemos que haya que emitir ninguna alerta adicional a las habituales”.
Raimondi también se refirió a la raíz del conflicto: “Hay un tema de control territorial de distintas favelas de Río”.
Con información de TN
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Río de Janeiro: trasladan a 10 líderes del Comando Vermelho a una cárcel de máxima seguridadEl Mundo29/10/2025
La medida, que tiene carácter provisorio, fue tomada tras el megaoperativo que dejó decenas de muertos y heridos.
La medida extrema permitiría a las Fuerzas Armadas actuar con poder de policía tras los violentos operativos contra el Comando Vermelho, que dejaron ejecuciones entre bandas rivales.
Hace diez años, el Gigante Asiático anunció el relajamiento de su restricción a la natalidad para intentar desactivar una “bomba demográfica”. Pero aún no logra compensar décadas de prohibición
El Huracán Melissa se fortalece rumbo a Cuba y obliga a evacuar a más de 730.000 personasEl Mundo29/10/2025
Tras su paso por Jamaica, el huracán Melissa se fortaleció nuevamente y se dirige hacia el este de Cuba, donde más de 730.000 personas fueron evacuadas como medida preventiva.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.