En un inicio, las cifras oficiales señalaban la pérdida de 64 vidas; sin embargo, por la mañana del miércoles se informó del hallazgo de al menos 40 cadáveres en las favelas.
Río de Janeiro: trasladan a 10 líderes del Comando Vermelho a una cárcel de máxima seguridad
La medida, que tiene carácter provisorio, fue tomada tras el megaoperativo que dejó decenas de muertos y heridos.El Mundo29/10/2025
Diez de los máximos líderes del Comando Vermelho fueron trasladados de la cárcel de Bangu 3 a Bangu 1, el penal de máxima seguridad del estado de Río de Janeiro. La medida, que tiene carácter provisorio, fue tomada tras el megaoperativo que dejó decenas de muertos y heridos en los complejos de Penha y Alemão, considerados bastiones estratégicos de la organización criminal.
La decisión llegó después de que el gobierno estadual solicitara al gobierno federal el traslado de los detenidos a cárceles federales, con el objetivo de dispersar a los jefes en diferentes unidades y así dificultar la comunicación interna del grupo.
El pedido fue aceptado en la noche del martes y se espera que en las próximas horas los presos sean enviados a distintos penales federales del país.
Entre los trasladados figura Marco Antonio Pereira Firmino, conocido como “My Thor”, señalado como uno de los principales cabecillas del Comando Vermelho. Junto a él, la lista incluye a nombres de peso dentro de la estructura criminal: Wagner Teixeira Carlos (“Waguinho de Cabo Frio”), Rian Maurício Tavares Mota (“Da Marinha”), Roberto de Souza Brito (“Irmão Metralha”), Arnaldo da Silva Dias (“Naldinho”), Alexander de Jesus Carlos (“Choque” o “Coroa”), Leonardo Farinazzo Pampuri (“Léo Barrão”), Fabrício de Melo de Jesus (“Bichinho”), Carlos Vinícius Lirio da Silva (“Cabeça do Sabão”) y Eliezer Miranda Joaquim (“Criam”).
La transferencia se produjo como respuesta directa a la ola de violencia que sacudió Río de Janeiro tras la intervención de más de 2.500 agentes en los complejos del Alemão y Penha. Las autoridades buscan así desarticular la estructura de mando del Comando Vermelho dentro del sistema penitenciario, en un contexto donde el crimen organizado ya generó escenas propias de una guerra urbana.
Con información de TN
