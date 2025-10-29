Leones FC, el club de la Fundación Messi, competirá en Primera C a partir de la temporada 2026

El presidente de la AFA dio detalles sobre el acuerdo con la provincia de Buenos Aires por el recinto ubicado en La Plata. Pasará a llamarse "Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo".
Leones FC, club de la Fundación Messi, competirá en la Primera C a partir de la temporada que viene, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El trámite quedó plasmado en el Boletín Oficial N°6752, del 11 de septiembre y fue aprobado en la Asamblea Ordinaria por unanimidad. Esta novedad le permite ingresar al fútbol de AFA sin pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, sin disputar el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja.
“Es una de las tantas instituciones que tengo el honor de presidir dentro de la Liga Santafesina de Fútbol. Nosotros estamos convencidos del crecimiento que pueden tener estas instituciones, que nos han dado grandes jugadores”, afirmó Carlos Lanzaro, titular del organismo provincial.
“A los directivos de Leones, encabezados por Matías Messi, decirles que si esta Asamblea aprueba su afiliación, les daremos la bienvenida. Es una categoría muy importante y tradicional dentro del fútbol argentino”, agregó.
La institución fue fundada el 2 de enero de 2015 y está inscripta en la Asociación Rosarina de Fútbol. Según la página web de la liga rosarina, el presidente es Luciano Quiroga, el vicepresidente del club es Juan Carlos Ricci (cercano al hermano de Lionel, Matías Messi) y el secretario; Mario José Spirandelli.
El síndico del club es Martín Giusepponi, coordinador de la Fundación Leo Messi en Rosario y también dirigente en temas de marketing en Newell's Old Boys.
