Así llega Racing al partido de vuelta con Flamengo

El presidente de la AFA dio detalles sobre el acuerdo con la provincia de Buenos Aires por el recinto ubicado en La Plata. Pasará a llamarse "Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo".
Racing se juega su pase a Lima este miércoles desde las 21:30 frente a Flamengo, con la baja confirmada de Santiago Sosa. El probable de Racing vs el ‘Mengao’ Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla y Conechny o Balboa o Vergara.Deportes29/10/2025
El capitán fue operado de su fractura facial y se perderá este compromiso, mientras que su reemplazante, Juan Nardoni llegaría con lo justo desde lo físico, ya que esta semana logró recuperarse de su desgarro, que lo marginó casi un mes.
En caso de que Gustavo Costas se incline por el ex Unión, la mitad de la cancha quedaría conformada con Bruno Zuculini y Agustín Almendra, este último deberá cuidarse, ya que en caso de recibir una amarilla, llegará al límite y se perdería la final de la Libertadores, en caso que la ‘Academia’ llegue a Lima.
En la defensa aparece un “caso similar”, ya que el DT podría incluir a Facundo Mura en lugar de Gastón Martirena, ya que se desenvuelve mejor con línea de cuatro, aunque todavía padece su recuperación de la fisura del dedo gordo del pie derecho. Fue otro de los casos que llegó con lo justo al cotejo de ida con el ‘Fla’.
Si bien llega también al límite de amarillas, ‘Maravilla’ Martínez es una fija, mientras que Costas decide quién lo acompañará. Solari es una fija, mientras que entre Conechny, Balboa y Vergara saldrá el número once.
Los que llegan al límite y podrían perderse la ‘Gran Final’
Además de Almendra y Maravilla, Gastón Martirena y Gabriel Rojas son los otros dos futbolistas que deben cuidarse ya que están al límite de las amarillas y, en caso de conseguir el pasaje a la final, podrían perderse mencionado compromiso.
Leones FC, el club de la Fundación Messi, competirá en Primera C a partir de la temporada 2026Deportes29/10/2025
Leones FC, club de la Fundación Messi, competirá en la Primera C a partir de la temporada que viene, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El plantel de Gimnasia y Tiro emprende viaje rumbo a la provincia de Córdoba, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por el partido de vuelta del reducido de la Primera Nacional. El encuentro se jugará este viernes 1 de noviembre a las 21:10, en el estadio Antonio Candini, con el arbitraje de Daniel Zamora.
Con gol de Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid se llevó una victoria ante BetisDeportes28/10/2025
El 'Colchonero', de visitante, superó por 2 a 0 a los 'Verdiblancos' en la décima fecha del torneo español.
AFA confirmó la fecha para la final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.
Mundial 2026: Messi habló sobre su deseo de defender el título en la Copa del MundoDeportes28/10/2025
El astro del Inter Miami reconoció que su participación dependerá de su estado físico y mental al comenzar la próxima pretemporada,
El Tribunal le da por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn y avanza en la Primera NacionalDeportes28/10/2025
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
