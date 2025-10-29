Así llega Racing al partido de vuelta con Flamengo

El capitán fue operado de su fractura facial y se perderá este compromiso, mientras que su reemplazante, Juan Nardoni llegaría con lo justo desde lo físico, ya que esta semana logró recuperarse de su desgarro, que lo marginó casi un mes.

En caso de que Gustavo Costas se incline por el ex Unión, la mitad de la cancha quedaría conformada con Bruno Zuculini y Agustín Almendra, este último deberá cuidarse, ya que en caso de recibir una amarilla, llegará al límite y se perdería la final de la Libertadores, en caso que la ‘Academia’ llegue a Lima.

En la defensa aparece un “caso similar”, ya que el DT podría incluir a Facundo Mura en lugar de Gastón Martirena, ya que se desenvuelve mejor con línea de cuatro, aunque todavía padece su recuperación de la fisura del dedo gordo del pie derecho. Fue otro de los casos que llegó con lo justo al cotejo de ida con el ‘Fla’.

Si bien llega también al límite de amarillas, ‘Maravilla’ Martínez es una fija, mientras que Costas decide quién lo acompañará. Solari es una fija, mientras que entre Conechny, Balboa y Vergara saldrá el número once.

Los que llegan al límite y podrían perderse la ‘Gran Final’

Además de Almendra y Maravilla, Gastón Martirena y Gabriel Rojas son los otros dos futbolistas que deben cuidarse ya que están al límite de las amarillas y, en caso de conseguir el pasaje a la final, podrían perderse mencionado compromiso.