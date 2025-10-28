AFA confirmó la fecha para la final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.
Con gol de Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid se llevó una victoria ante Betis
El 'Colchonero', de visitante, superó por 2 a 0 a los 'Verdiblancos' en la décima fecha del torneo español.Deportes28/10/2025
Con gol del argentino, Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid se llevó una victoria por 2 a 0 frente al Real Betis en el estadio de La Cartuja, en el marco de la décima fecha de LaLiga.
El encargado de abrir el hijo del entrenador Diego Simeone, quien a los tres minutos de juego aprovechó un mal despeje de la defensa local y, con un zurdazo desde el borde del área, colocó la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Pau López.
Antes del cierre del primer tiempo, el "Colchonero” amplió la ventaja gracias a un gran gol de Álex Baena, que ingresó al área por el sector izquierdo, enganchó hacia el medio y definió con un potente remate al ángulo.
Con este tanto, Simeone, quien cuenta con nueve presencias en la Selección argentina, alcanzó los dos goles y tres asistencias en la actual temporada, sumando siete tantos en 63 partidos con la camiseta del Atlético Madrid.
El equipo madrileño, que también contó con los argentinos Julián Álvarez y Nicolás González como titulares, llegó a los 19 puntos y se ubica en el quinto lugar de la tabla. El próximo sábado recibirá al Sevilla en el Wanda Metropolitano desde las 12.15 (hora argentina).
Por Champions League, el martes 4 de noviembre el Atlético de Madrid recibirá a St. Gilloise desde las 17 horas en busca de sumar una nueva victoria tras la dura derrota por 4 a 0 ante el Arsenal en la tercera fecha.
Por el lado del Betis, se mantiene en la sexta posición, la cual otorga una clasificación a la Conference League, con 16 unidades. En la undécima fecha recibirá a Mallorca el domingo a las 17 horas.
Mundial 2026: Messi habló sobre su deseo de defender el título en la Copa del MundoDeportes28/10/2025
El astro del Inter Miami reconoció que su participación dependerá de su estado físico y mental al comenzar la próxima pretemporada,
El equipo de Gustavo Costas enfrentará este miércoles desde las 21:30 al 'Mengao' por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
El Tribunal le da por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn y avanza en la Primera NacionalDeportes28/10/2025
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
El accidente fue en autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. Los “torcedores” viajaban a Buenos Aires para la revancha de la semifinal de la Libertadores. No hubo víctimas fatales.
Driussi sufrió una distensión, es duda para el Superclásico y llegará a los 21 partidos perdidos por lesión en 2025Deportes27/10/2025
El delantero pidió el cambio en la derrota por penales ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina y los estudios confirmaron la gravedad. Dolor de cabeza para Gallardo, que no pudo lograr regularidad con su delantero estrella.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
La reforma laboral de Milei: ampliar la jornada, flexibilizar convenios e indemnizaciones en cuotasPolítica27/10/2025
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.