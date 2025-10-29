Gimnasia y Tiro viaja a Río Cuarto con la mira puesta en la clasificación

El plantel de Gimnasia y Tiro emprende viaje rumbo a la provincia de Córdoba, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por el partido de vuelta del reducido de la Primera Nacional. El encuentro se jugará este viernes 1 de noviembre a las 21:10, en el estadio Antonio Candini, con el arbitraje de Daniel Zamora.

Tras el empate sin goles en la ida disputada en el Gigante del Norte, el equipo salteño sabe que está ante una final anticipada. La delegación parte esta noche  desde Salta con la ilusión de meterse entre los mejores y seguir soñando con el ascenso.

En lo deportivo, el entrenador Rubén “Teté” Quiroz recibió buenas noticias en las últimas horas: Matías Birge y Gabriel Díaz, ambos defensores que venían arrastrando molestias musculares, evolucionaron favorablemente y estarían a disposición para el compromiso en Córdoba. La dupla fue parte del trabajo táctico antes del viaje, aunque su presencia desde el arranque se definirá tras la última práctica en tierras cordobesas.

Gimnasia y Tiro llega con confianza, sabiendo que cualquier empate con goles lo favorece, mientras que el 0 a 0 llevará la serie a los penales. La ilusión del pueblo albo viaja junto al plantel, que buscará escribir otro capítulo histórico en su camino de regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.

