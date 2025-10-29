Gimnasia y Tiro viaja a Río Cuarto con la mira puesta en la clasificación

El presidente de la AFA dio detalles sobre el acuerdo con la provincia de Buenos Aires por el recinto ubicado en La Plata. Pasará a llamarse "Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo".
El plantel de Gimnasia y Tiro emprende viaje rumbo a la provincia de Córdoba, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por el partido de vuelta del reducido de la Primera Nacional. El encuentro se jugará este viernes 1 de noviembre a las 21:10, en el estadio Antonio Candini, con el arbitraje de Daniel Zamora.Deportes29/10/2025
Tras el empate sin goles en la ida disputada en el Gigante del Norte, el equipo salteño sabe que está ante una final anticipada. La delegación parte esta noche desde Salta con la ilusión de meterse entre los mejores y seguir soñando con el ascenso.
En lo deportivo, el entrenador Rubén “Teté” Quiroz recibió buenas noticias en las últimas horas: Matías Birge y Gabriel Díaz, ambos defensores que venían arrastrando molestias musculares, evolucionaron favorablemente y estarían a disposición para el compromiso en Córdoba. La dupla fue parte del trabajo táctico antes del viaje, aunque su presencia desde el arranque se definirá tras la última práctica en tierras cordobesas.
Gimnasia y Tiro llega con confianza, sabiendo que cualquier empate con goles lo favorece, mientras que el 0 a 0 llevará la serie a los penales. La ilusión del pueblo albo viaja junto al plantel, que buscará escribir otro capítulo histórico en su camino de regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.
Leones FC, el club de la Fundación Messi, competirá en Primera C a partir de la temporada 2026Deportes29/10/2025
Leones FC, club de la Fundación Messi, competirá en la Primera C a partir de la temporada que viene, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Racing se juega su pase a Lima este miércoles desde las 21:30 frente a Flamengo, con la baja confirmada de Santiago Sosa. El probable de Racing vs el ‘Mengao’ Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla y Conechny o Balboa o Vergara.
Con gol de Giuliano Simeone, el Atlético de Madrid se llevó una victoria ante BetisDeportes28/10/2025
El 'Colchonero', de visitante, superó por 2 a 0 a los 'Verdiblancos' en la décima fecha del torneo español.
AFA confirmó la fecha para la final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.
Mundial 2026: Messi habló sobre su deseo de defender el título en la Copa del MundoDeportes28/10/2025
El astro del Inter Miami reconoció que su participación dependerá de su estado físico y mental al comenzar la próxima pretemporada,
El Tribunal le da por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn y avanza en la Primera NacionalDeportes28/10/2025
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
