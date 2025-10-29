La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció en Asamblea Ordinaria la creación de su propia universidad: la UNAFA. Estará al frente el ex rector de la UBA, Alberto Barbieri. La UNAFA ofrecerá formación desde la finalización del secundario.
El arbitro para Gimnasia en Cordoba
En la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Tiro de Salta no se sacaron diferencias y empataron 0-0 en el Norte. La serie está abierta y se definirá en la vuelta, hay árbitro desigando.Deportes29/10/2025
El segundo chico de esta llave entre el León del Imperio y el Albo se llevará adelante este viernes a las 21.10, en el Estadio Antonio Candini. El encuentro contará con la televisación de TyC Sports.
El juez principal será Daniel Zamora, quien va a estar acompañado por Diego Martín (asistente 1), Federico Cano (asistente 2) y Wenceslao Meneses (cuarto árbitro).
Vale destacar que Estudiantes de Río Cuarto cuenta con ventaja deportiva en caso de que la serie termine igualada en el resultado global. Por lo tanto, Gimnasia y Tiro está obligado a ganar para clasificar a las semifinales.
Atlético Mineiro le ganó a Independiente del Valle y es finalista de la Copa SudamericanaDeportes29/10/2025
En Belohorizonte, el conjunto Galo superó por 3 a 1 (4-2 global) a los ecuatorianos y disputará la gran final del torneo. Quedó a la espera de su rival, que saldrá del choque entre Lanús y Universidad de Chile.
El presidente de la AFA dio detalles sobre el acuerdo con la provincia de Buenos Aires por el recinto ubicado en La Plata. Pasará a llamarse "Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo".
Leones FC, el club de la Fundación Messi, competirá en Primera C a partir de la temporada 2026Deportes29/10/2025
Leones FC, club de la Fundación Messi, competirá en la Primera C a partir de la temporada que viene, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Racing se juega su pase a Lima este miércoles desde las 21:30 frente a Flamengo, con la baja confirmada de Santiago Sosa. El probable de Racing vs el ‘Mengao’ Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Maravilla y Conechny o Balboa o Vergara.
El plantel de Gimnasia y Tiro emprende viaje rumbo a la provincia de Córdoba, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por el partido de vuelta del reducido de la Primera Nacional. El encuentro se jugará este viernes 1 de noviembre a las 21:10, en el estadio Antonio Candini, con el arbitraje de Daniel Zamora.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.
Las claves de la flexibilización laboral de Milei: jornadas de 12 horas y cambios en el régimen de licenciasPolítica28/10/2025
El documento fue presentado por la legisladora santafesina Romina Diez. Lleva la firma del diputado en licencia por el escándalo narco, José Luis Espert.