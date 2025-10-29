El arbitro para Gimnasia en Cordoba

En la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Tiro de Salta no se sacaron diferencias y empataron 0-0 en el Norte. La serie está abierta y se definirá en la vuelta, hay árbitro desigando.

Deportes29/10/2025

El segundo chico de esta llave entre el León del Imperio y el Albo se llevará adelante este viernes a las 21.10, en el Estadio Antonio Candini. El encuentro contará con la televisación de TyC Sports.

El juez principal será Daniel Zamora, quien va a estar acompañado por Diego Martín (asistente 1), Federico Cano (asistente 2) y Wenceslao Meneses (cuarto árbitro).

Vale destacar que Estudiantes de Río Cuarto cuenta con ventaja deportiva en caso de que la serie termine igualada en el resultado global. Por lo tanto, Gimnasia y Tiro está obligado a ganar para clasificar a las semifinales.

