Según el comunicado del ejército israelí, “las FDI y el Shin Bet abatieron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones que operan” en el enclave palestino.
La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial que dejó 64 muertos en Río de Janeiro
La Oficina de Derechos Humanos exigió investigaciones rápidas y efectivas tras la masacre registrada en los complejos de favelas de Alemão y Penha durante la macrooperación contra el Comando Vermelho.El Mundo29/10/2025
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos declaró este miércoles sentirse "horrorizada" por la macrooperación policial contra el crimen organizado en Río de Janeiro, Brasil, que dejó un saldo de 64 muertos el martes.
Según la agencia EFE, se trata de la cifra más alta nunca antes registrada en una acción de este tipo en la ciudad.
"Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva" sobre las muertes, indicó en su cuenta oficial de X la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
La ONU agregó que esta masacre "sigue una tendencia de violentas operaciones policiales contra comunidades marginales de Brasil".
La operación contra el Comando Vermelho (Comando Rojo) movilizó a unos 2.500 agentes para ejecutar 100 órdenes de arresto en los populosos complejos de favelas de Alemão y Penha, en la violenta zona norte de Río.
De acuerdo con el último reporte oficial, entre los fallecidos hay 60 presuntos sospechosos y cuatro agentes de seguridad. Además, al menos otros ocho policías y tres civiles resultaron heridos de bala.
Masacre en El Fasher: más de 2.000 civiles ejecutados por grupo paramilitar en Sudán
La coalición aliada al ejército denuncia que la mayoría de las víctimas fueron mujeres, niños y ancianos. La ONU alerta sobre un riesgo creciente de atrocidades étnicas mientras más de 33.000 personas huyeron.
