Se incendió un camión cargado de bananas en Embarcación

Un camión térmico de la empresa Logística F y F, que transportaba bananas desde Bolivia con destino al puerto de Buenos Aires, se incendió este miércoles sobre la Ruta Nacional 34, al norte de la ciudad de Embarcación.

Según informaron medios locales, el incendio comenzó en la fusilera de la cantina del camión. El conductor pudo salir a tiempo, por lo que no se registraron heridos, y los daños fueron únicamente materiales.

En el lugar trabajaron Bomberos, Policía de la Provincia, Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Embarcación, quienes lograron controlar rápidamente el fuego y garantizar la seguridad en la zona.

El incidente generó momentáneamente cortes de tránsito y complicaciones para el tránsito sobre la ruta, que conecta con importantes vías de transporte hacia el norte del país y el puerto de Buenos Aires. Hasta el momento, se investiga si el incendio se debió a un desperfecto mecánico en el camión o a otra causa accidental.