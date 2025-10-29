Un intenso operativo de búsqueda y rescate en altura se desarrolla en el cerro Pacuy, en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano, Salta.
Se incendió un camión cargado de bananas en Embarcación
El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 34 al norte de la ciudad. Bomberos y autoridades locales trabajaron para controlar el fuego; el chofer resultó ileso y solo hubo daños materiales.Municipios29/10/2025
Un camión térmico de la empresa Logística F y F, que transportaba bananas desde Bolivia con destino al puerto de Buenos Aires, se incendió este miércoles sobre la Ruta Nacional 34, al norte de la ciudad de Embarcación.
Según informaron medios locales, el incendio comenzó en la fusilera de la cantina del camión. El conductor pudo salir a tiempo, por lo que no se registraron heridos, y los daños fueron únicamente materiales.
En el lugar trabajaron Bomberos, Policía de la Provincia, Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Embarcación, quienes lograron controlar rápidamente el fuego y garantizar la seguridad en la zona.
El incidente generó momentáneamente cortes de tránsito y complicaciones para el tránsito sobre la ruta, que conecta con importantes vías de transporte hacia el norte del país y el puerto de Buenos Aires. Hasta el momento, se investiga si el incendio se debió a un desperfecto mecánico en el camión o a otra causa accidental.
Elecciones sin incidentes en Orán
Desde Orán, el periodista Juan Carlos Corbacho informó que las elecciones nacionales se desarrollan con total tranquilidad en el norte provincial.
En San Antonio de los Cobres los comicios se desarrollan sin demoras ni incidentes
El periodista Vicente Arias, desde San Antonio de los Cobres, informó que las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad en la Puna salteña. Las escuelas abrieron sin inconvenientes y los votantes concurren de manera fluida, pese al frío matinal.
Buscan limitar reelecciones y eliminar cargos vitalicios en Tartagal
El presidente de la Convención Constituyente y jefe de Gabinete municipal, Ignacio Benítez, adelantó que se limitará la reelección de concejales y se eliminará la vitalicidad del juez de Faltas. También impulsan más transparencia y digitalización.
Tartagal se recupera del temporal: limpieza y asistencia en los barrios
El jefe de Gabinete de Tartagal, Ignacio Benítez, contó que el temporal del miércoles a la noche provocó árboles caídos, techos dañados y familias evacuadas. Aseguró que continuaron con la limpieza y la asistencia en los barrios.
Tras la investigación por el caso Cordeyro, vuelve a habilitarse la reserva de San Lorenzo
La Municipalidad de San Lorenzo confirmó que se encuentra habilitado el acceso a la reserva municipal “Las Yungas”,
El Tribunal le da por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn y avanza en la Primera NacionalDeportes28/10/2025
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
El próximo fin de semana XL ya es oficial en el calendario nacional. Será en noviembre e incluirá cuatro días de descanso, gracias a la combinación de un feriado y un día no laborable con fines turísticos.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
El Presidente y el exmandatario hablaron por teléfono durante diez minutos y coincidieron en la necesidad de consolidar acuerdos parlamentarios.