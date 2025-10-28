Piden transparencia sobre la resonancia de Donald Trump ante posibles problemas neurológicos

Después de que Donald Trump, de 79 años, declarara que su resonancia magnética "salió perfecta", el reconocido cardiólogo Jonathan Reiner —quien atendió al exvicepresidente Dick Cheney— señaló en CNN que el presidente estadounidense podría haberse sometido al estudio por un motivo médico serio, posiblemente neurológico.

Reiner explicó que este tipo de pruebas nunca se realizan sin una justificación médica específica: "Pueden ser síntomas neurológicos, dolor de espalda o problemas cardíacos los que requieran una resonancia. Y por esas razones, el público debería saber por qué se la hizo, qué especialistas lo evaluaron y cuáles fueron los resultados", afirmó el médico y profesor de la Universidad George Washington.

La declaración llega en medio de crecientes especulaciones sobre la salud de Trump, quien recientemente fue fotografiado con moretones visibles en las manos y ha tenido antecedentes de episodios médicos no aclarados durante su carrera política. Reiner insistió en que la Casa Blanca debería ser transparente respecto de las razones del estudio.

Trump, por su parte, se mostró confiado ante la prensa durante su visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed: "Nos hicimos una resonancia... todo salió perfecto. Los médicos dijeron que fueron algunos de los mejores informes que han visto para mi edad", sostuvo.

La Casa Blanca publicó a principios de octubre un informe médico de una página, que describe al mandatario como en "excelente salud general" tras realizarse "evaluaciones preventivas y técnicas de imagen avanzada".

Sin embargo, especialistas como Reiner consideran que ese comunicado no aclara la naturaleza del examen ni sus resultados clínicos, lo que alimenta las dudas sobre posibles trastornos neurológicos o cardíacos en el líder republicano.

Con información de El Economista