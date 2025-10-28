Piden transparencia sobre la resonancia de Donald Trump ante posibles problemas neurológicos

Boric decreta Duelo Oficial por muerte de Héctor Noguera: “Su legado queda indeleble”El Mundo28/10/2025
"Un gigante del teatro, un gigante de Chile", valoró en la publicación el mandatario. El actor falleció a los 88 años.
El presidente estadounidense Donald Trump, de 79 años, enfrenta crecientes especulaciones sobre su salud luego de someterse a una Resonancia Magnética Nuclear (RMN).El Mundo28/10/2025
Después de que Donald Trump, de 79 años, declarara que su resonancia magnética "salió perfecta", el reconocido cardiólogo Jonathan Reiner —quien atendió al exvicepresidente Dick Cheney— señaló en CNN que el presidente estadounidense podría haberse sometido al estudio por un motivo médico serio, posiblemente neurológico.
Reiner explicó que este tipo de pruebas nunca se realizan sin una justificación médica específica: "Pueden ser síntomas neurológicos, dolor de espalda o problemas cardíacos los que requieran una resonancia. Y por esas razones, el público debería saber por qué se la hizo, qué especialistas lo evaluaron y cuáles fueron los resultados", afirmó el médico y profesor de la Universidad George Washington.
La declaración llega en medio de crecientes especulaciones sobre la salud de Trump, quien recientemente fue fotografiado con moretones visibles en las manos y ha tenido antecedentes de episodios médicos no aclarados durante su carrera política. Reiner insistió en que la Casa Blanca debería ser transparente respecto de las razones del estudio.
Trump, por su parte, se mostró confiado ante la prensa durante su visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed: "Nos hicimos una resonancia... todo salió perfecto. Los médicos dijeron que fueron algunos de los mejores informes que han visto para mi edad", sostuvo.
La Casa Blanca publicó a principios de octubre un informe médico de una página, que describe al mandatario como en "excelente salud general" tras realizarse "evaluaciones preventivas y técnicas de imagen avanzada".
Sin embargo, especialistas como Reiner consideran que ese comunicado no aclara la naturaleza del examen ni sus resultados clínicos, lo que alimenta las dudas sobre posibles trastornos neurológicos o cardíacos en el líder republicano.
Con información de El Economista
Restricciones a la exportación de tierras raras y materiales para baterías evidencian la vulnerabilidad global. Analistas denuncian que el dominio chino amenaza la seguridad energética, tecnológica y militar de Occidente.
Voluntarios de la organización Dogs of Chernobyl detectaron animales con un llamativo color azulado nunca antes visto. Investigan si se debe al contacto con químicos o a mutaciones genéticas.
Amazon eliminará 14.000 empleos administrativos mientras aumenta el gasto en inteligencia artificial.
El Ejército de Estados Unidos reportó haber matado a 14 personas tras atacar cuatro embarcaciones en aguas del Pacífico Oriental que supuestamente estaban vinculadas al narcotráfico.
Los residentes de Inagua, Acklins, Crooked, Mayaguana y Ragged deben reubicarse ante el avance de la tormenta de categoría 5.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.