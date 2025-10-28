El gobernador bonaerense cuestionó la intervención de Estados Unidos en las elecciones y llamó a reconstruir la fuerza política del peronismo tras la derrota electoral.
Oficializaron a Pablo Quirno como nuevo canciller
A través del Decreto 774/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de Gerardo Werthein y oficializó la designación del exsecretario de Finanzas.Política28/10/2025
El Gobierno oficializó este martes, mediante el Decreto 774/2025 publicado en el Boletín Oficial, la designación de Pablo Quirno como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a quien el presidente Javier Milei le tomará juramento esta tarde.
La norma acepta la renuncia de Gerardo Werthein al frente de la Cancillería y también la de Pablo Quirno como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, cargo que ocupaba desde diciembre de 2023. A partir del 28 de octubre, Quirno asume formalmente su nuevo rol como canciller.
El decreto, firmado por el presidente Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, agradece los servicios prestados por los funcionarios salientes y dispone la entrada en vigencia inmediata de los cambios.
Según lo informado, Milei tomará juramento a Quirno este martes a las 17 en la Casa Rosada, en reemplazo de Werthein, quien había dejado el cargo la semana pasada.
La llegada de Quirno al Palacio San Martín se da en un contexto de intensas negociaciones con Estados Unidos, con la posibilidad de avanzar hacia un tratado de libre comercio. Desde la Oficina Presidencial destacaron que el nuevo canciller “pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en acuerdos comerciales que dinamicen la economía y fortalezcan los vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.
Economista formado en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Quirno cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero internacional. Fue director del Banco Central y jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas durante la gestión de Luis Caputo, con quien mantiene una relación de confianza y trabajo conjunto.
En sus primeras declaraciones tras el nombramiento, Quirno expresó en la red X: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Javier Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo”.
Con su asunción, quedará vacante la Secretaría de Finanzas, y entre los posibles reemplazos se menciona al actual secretario de Política Económica, José Luis Daza.
Con información de Ámbito
El Congreso retoma su actividad tras la victoria electoral del oficialismo. La agenda se centra en el debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.
Es a pedido del diputado José Gauffín en el marco de la causa que se investiga por presunta sobrefacturación de la obra social provincial.
La actual ministra de Seguridad dejará su cargo en el Ejecutivo a partir de diciembre para desembarcar en la Cámara Alta. El bloque oficialista se fortelece y busca hacerle frente al kirchnerismo.
Milei absorbe el PRO a Mauricio Macri y La Libertad Avanza ya no depende de su aliadoPolítica28/10/2025
Con los triunfos de Santilli y Bullrich, La Libertad Avanza consolida un bloque propio de 93 diputados y reduce la influencia del ex presidente en la Casa Rosada.
Patricia Bullrich celebró el triunfo libertario y aseguró que “la gente eligió no retroceder”Política28/10/2025
La ministra de Seguridad y senadora electa destacó el respaldo al Gobierno tras las elecciones legislativas y afirmó que “había necesidad de seguir adelante con el cambio”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.