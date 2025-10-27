Joseph Freyser Zabaleta Cubas esperaba su extradición a Perú, pero una mujer reveló que sería el autor intelectual de los asesinatos.
Elecciones 2025: Cómo queda el Congreso tras el triunfo de La Libertad Avanza
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.Argentina27/10/2025
Las Elecciones Legislativas 2025 han definido una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, marcando el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
Este proceso electoral renovó la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas), determinando qué fuerza política tendrá la mayoría y, por tanto, mayor capacidad para impulsar o frenar leyes clave.
La votación del 26 de octubre reconfiguró el mapa político nacional y ha dado la victoria al LLA de Milei, tras el golpe electoral que recibió en Buenos Aires en septiembre.
Composición final del Congreso de la Nación
Así quedó la Cámara de Diputados
*Estos datos son los del escrutinio provisorio, queda pendiente el escrutinio definitivo.
Así quedó el Senado de la Nación
*Estos datos son los del escrutinio provisorio, queda pendiente el escrutinio definitivo.
¿Quién tiene la mayoría?
Con estos resultados, LLA alcanzará la primera minoría en Diputados con 107 bancas propias, quedándose a 22 bancas de aprobar leyes por mayoría simple.
Con información de AS
A 23 años del crimen de María Marta, Carlos Carrascosa prepara el juicio contra el EstadoArgentina27/10/2025
Sus abogados ya presentaron un reclamo patrimonial contra la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora van por el planteo ante la Justicia local.
ARCA flexibilizó el régimen de reducción de anticipos del Impuesto a las GananciasArgentina27/10/2025
A través de la Resolución General 5778/25 publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo dispuso que las sociedades podrán solicitar la reducción desde el tercer anticipo.
La ANMAT simplificó los trámites para la importación y elaboración de productos de cuidado personal, cosméticos y perfumes.
Un ranking de Eficacia Político-Criminal en Argentina reveló que solo entre el 1 y el 17% de los casos penales reciben una respuesta de calidad, como una condena o acuerdo reparatorio.
La participación en las elecciones nacionales de 2025 registra una caída histórica, al ser el nivel más bajo desde el retorno a la democracia en 1983.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.