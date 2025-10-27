Elecciones 2025: Cómo queda el Congreso tras el triunfo de La Libertad Avanza

Las Elecciones Legislativas 2025 han definido una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, marcando el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.



Este proceso electoral renovó la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas), determinando qué fuerza política tendrá la mayoría y, por tanto, mayor capacidad para impulsar o frenar leyes clave.

La votación del 26 de octubre reconfiguró el mapa político nacional y ha dado la victoria al LLA de Milei, tras el golpe electoral que recibió en Buenos Aires en septiembre.

Composición final del Congreso de la Nación

Así quedó la Cámara de Diputados



*Estos datos son los del escrutinio provisorio, queda pendiente el escrutinio definitivo.

Así quedó el Senado de la Nación



*Estos datos son los del escrutinio provisorio, queda pendiente el escrutinio definitivo.

¿Quién tiene la mayoría?

Con estos resultados, LLA alcanzará la primera minoría en Diputados con 107 bancas propias, quedándose a 22 bancas de aprobar leyes por mayoría simple.

