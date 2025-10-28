El equipo de Gustavo Costas enfrentará este miércoles desde las 21:30 al 'Mengao' por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
Mundial 2026: Messi habló sobre su deseo de defender el título en la Copa del Mundo
El astro del Inter Miami reconoció que su participación dependerá de su estado físico y mental al comenzar la próxima pretemporada,Deportes28/10/2025
Lionel Messi volvió a ilusionar a los hinchas argentinos al hablar como nunca antes de su deseo de jugar la Copa del Mundo 2026. En una entrevista con NBC, el astro del Inter Miami fue claro sobre sus intenciones: “Es algo extraordinario poder estar en un Mundial y me encantaría”.
El campeón del mundo en Qatar 2022 explicó que la decisión final dependerá de cómo se encuentre físicamente al comenzar la próxima temporada: “Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi Selección, si llego. Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial”.
Messi, que disputó cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), aseguró que defender el título sería un sueño más en su carrera: “Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección, sobre todo en competiciones oficiales”.
El rosarino también recordó lo que significó levantar la Copa en Qatar: “Era el sueño de mi vida. También era cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo con el Barcelona. Creo que ese es el sueño de todo jugador: ser campeón del mundo”.
Admiración eterna: Messi y su homenaje a Maradona
Durante la misma entrevista, Lionel Messi fue consultado sobre quién considera el mejor jugador de la historia, luego de que el periodista lo calificara como el GOAT (“The Greatest of All Time”). Su respuesta fue tan humilde como emotiva.
“Obviamente, para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”, expresó el 10.
El capitán argentino también aprovechó para mencionar a otras leyendas del deporte a las que respeta profundamente: “Por hablar de otro deporte, creo que pasaba lo mismo con Michael Jordan. Admiro mucho a los tenistas como Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic; los tres hicieron que la competencia sea mucho más grande. Competir tanto tiempo por ser el mejor es algo fantástico”.
Messi, que recientemente fue distinguido con la Bota de Oro de la MLS 2025, también mencionó a sus referentes del básquet: “Por decir alguno de básquet, LeBron James, Steph Curry, son jugadores a los que admiré mucho y que le dieron mucho al deporte”.
A sus 38 años, el astro rosarino sigue demostrando que su legado trasciende la cancha. Messi no solo piensa en seguir compitiendo, sino también en honrar a quienes marcaron la historia del deporte. Y mientras el mundo del fútbol sueña con verlo una vez más con la camiseta celeste y blanca, su mensaje deja una puerta abierta llena de esperanza: “Tengo muchísimas ganas... porque es un Mundial.”
Con información de Doble Amarilla
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
