Objetivo Lima: Impactante banderazo de los hinchas de Racing

La esperanza y la fe racinguista vuelven a encenderse. Este miércoles 29 de octubre, desde las 21:30 horas, Racing Club recibirá a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, en lo que será el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Con el 1-0 en contra del encuentro de ida disputado en el Maracaná, el equipo dirigido por Gustavo Costas buscará dar vuelta la serie y alcanzar la gran final continental, algo que el club no consigue desde 1967, cuando levantó el trofeo por primera y única vez en su historia.

En la previa del duelo más importante del año, Gustavo Costas apeló a la pasión del hincha. Desde su cuenta de Instagram, el entrenador realizó una convocatoria especial para acompañar al plantel antes del viaje a la concentración.

“Los esperamos este lunes a las 19 horas en la calle Diego Milito para despedir al equipo y darle todo el aliento. Vamos todos juntos, que este grupo lo merece”.

El mensaje fue suficiente para que la familia racinguista se autoconvocara. De a poco comenzaron a llegar y, en cuestión de minutos, coparon la calle Diego Milito con banderas, bengalas y cánticos. El clima fue de pura emoción: una multitud alentando, cantando y haciendo sentir el apoyo incondicional al plantel que sueña con hacer historia.

Con información de Doble Amarilla