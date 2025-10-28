AFA confirmó la fecha para la final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia.
Objetivo Lima: Impactante banderazo de los hinchas de Racing
El equipo de Gustavo Costas enfrentará este miércoles desde las 21:30 al 'Mengao' por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.Deportes28/10/2025
La esperanza y la fe racinguista vuelven a encenderse. Este miércoles 29 de octubre, desde las 21:30 horas, Racing Club recibirá a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, en lo que será el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
Con el 1-0 en contra del encuentro de ida disputado en el Maracaná, el equipo dirigido por Gustavo Costas buscará dar vuelta la serie y alcanzar la gran final continental, algo que el club no consigue desde 1967, cuando levantó el trofeo por primera y única vez en su historia.
En la previa del duelo más importante del año, Gustavo Costas apeló a la pasión del hincha. Desde su cuenta de Instagram, el entrenador realizó una convocatoria especial para acompañar al plantel antes del viaje a la concentración.
“Los esperamos este lunes a las 19 horas en la calle Diego Milito para despedir al equipo y darle todo el aliento. Vamos todos juntos, que este grupo lo merece”.
El mensaje fue suficiente para que la familia racinguista se autoconvocara. De a poco comenzaron a llegar y, en cuestión de minutos, coparon la calle Diego Milito con banderas, bengalas y cánticos. El clima fue de pura emoción: una multitud alentando, cantando y haciendo sentir el apoyo incondicional al plantel que sueña con hacer historia.
Con información de Doble Amarilla
Mundial 2026: Messi habló sobre su deseo de defender el título en la Copa del MundoDeportes28/10/2025
El astro del Inter Miami reconoció que su participación dependerá de su estado físico y mental al comenzar la próxima pretemporada,
El Tribunal le da por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn y avanza en la Primera NacionalDeportes28/10/2025
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló de manera oficial a favor de Deportivo Madryn, dándole por ganado el partido de ida del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un resultado de 3-0.
El accidente fue en autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. Los “torcedores” viajaban a Buenos Aires para la revancha de la semifinal de la Libertadores. No hubo víctimas fatales.
Driussi sufrió una distensión, es duda para el Superclásico y llegará a los 21 partidos perdidos por lesión en 2025Deportes27/10/2025
El delantero pidió el cambio en la derrota por penales ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina y los estudios confirmaron la gravedad. Dolor de cabeza para Gallardo, que no pudo lograr regularidad con su delantero estrella.
Luego de varios idas y vueltas, en los que reuniones fallidas y alta tensión, la dirigencia del "Decano" llegó a un acuerdo con el entrenador para cesarlo del cargo. En su lugar estará Hugo Colace hasta fin de año
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
Las Elecciones Legislativas 2025 definieron una nueva composición del Congreso de la Nación Argentina, estableciendo el equilibrio de poder que acompañará la segunda mitad del mandato presidencial.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.