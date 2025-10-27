La AMT de Av. Tavella no atenderá al público este martes

El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Salta AMT, informó que a raíz de un corte de energía programado por Edesa no habrá atención al público este martes 28 de octubre en el predio de avenida Tavella 1395.

En tal sentido, debido al mencionado corte de energía, no estará operativo el Sistema Integral y por ello los turnos que estaban agendados para dicha fecha se reprogramaran para otro día.

Cabe aclarar que, en la modalidad de Turismo, no se podrá otorgar el permiso de lista de pasajeros, por lo cual el día de mañana será de libre circulación; sin perjuicio de ello se realizarán controles en rutas por personal del area de inspectores

Por último se informa a todos los usuarios que las oficinas de calle Santiago del Estero 2245 estarán con atención al público en el horario habitual de 8 a 14 horas.