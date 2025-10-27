“Nos vemos el miércoles, negra de mierda”: la denuncia de periodista salteña al cubrir a Patricia Bullrich

La periodista salteña Lula González, corresponsal de Aries en Buenos Aires y trabajadora de El Destape, denunció haber sufrido violencia policial y agresiones racistas mientras cubría la votación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante las elecciones del domingo.

“Yo estaba ahí, gracias a dos estudiantes de periodismo que también escucharon la situación. Arranca Patricia Bullrich, y yo quedo muy enojada porque soy humana y veo todos los miércoles cómo golpean. A mí me tenían agarrada de una manera muy fuerte, innecesaria. También habían empujado al papá de Pablo Grillo”, relató González por el Destape Web.

Según contó, al reclamar por el accionar policial, uno de los efectivos la agredió verbalmente. “Les digo ‘ustedes se envalentonan con los jubilados’, y ahí es cuando el policía me dice: ‘Nos vemos el miércoles, negra de mierda’, señalándome directamente”, denunció.

González aseguró que reconoció al agente por participar habitualmente de los operativos de los días miércoles, durante las movilizaciones sociales en Buenos Aires. “Yo lo identifiqué, y creo que él también me identificó. Fue muy específico y directo hacia mí, me señaló”, explicó.

El episodio fue presenciado por dos estudiantes de periodismo, quienes confirmaron lo ocurrido. En un audio difundido las jóvenes afirmaron: “Vimos cómo Lula intentó acercarse pacíficamente a la camioneta de la ministra para preguntarle por el caso de Pablo Grillo. Instantáneamente la sujetaron con fuerza. El clima era muy violento desde el principio”.

La periodista expresó su preocupación por el nivel de tensión durante la jornada electoral. “Se notaba una preparación especial de las fuerzas de seguridad. Lo que pasó tiene que ver con el clima de las elecciones de hoy (por el domingo)”, concluyó.