Tras el triunfo de La Libertad Avanza en Buenos Aires, el presidente adelantó medidas para la segunda mitad de su mandato y destacó la estabilidad de los mercados.
“Nos vemos el miércoles, negra de mierda”: la denuncia de periodista salteña al cubrir a Patricia Bullrich
Lula González relató que fue sujetada con fuerza por efectivos policiales y agredida verbalmente por uno de ellos. “Me dijo ‘nos vemos el miércoles, negra de mierda’”, contó.Política27/10/2025Ivana Chañi
La periodista salteña Lula González, corresponsal de Aries en Buenos Aires y trabajadora de El Destape, denunció haber sufrido violencia policial y agresiones racistas mientras cubría la votación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante las elecciones del domingo.
“Yo estaba ahí, gracias a dos estudiantes de periodismo que también escucharon la situación. Arranca Patricia Bullrich, y yo quedo muy enojada porque soy humana y veo todos los miércoles cómo golpean. A mí me tenían agarrada de una manera muy fuerte, innecesaria. También habían empujado al papá de Pablo Grillo”, relató González por el Destape Web.
Según contó, al reclamar por el accionar policial, uno de los efectivos la agredió verbalmente. “Les digo ‘ustedes se envalentonan con los jubilados’, y ahí es cuando el policía me dice: ‘Nos vemos el miércoles, negra de mierda’, señalándome directamente”, denunció.
González aseguró que reconoció al agente por participar habitualmente de los operativos de los días miércoles, durante las movilizaciones sociales en Buenos Aires. “Yo lo identifiqué, y creo que él también me identificó. Fue muy específico y directo hacia mí, me señaló”, explicó.
El episodio fue presenciado por dos estudiantes de periodismo, quienes confirmaron lo ocurrido. En un audio difundido las jóvenes afirmaron: “Vimos cómo Lula intentó acercarse pacíficamente a la camioneta de la ministra para preguntarle por el caso de Pablo Grillo. Instantáneamente la sujetaron con fuerza. El clima era muy violento desde el principio”.
La periodista expresó su preocupación por el nivel de tensión durante la jornada electoral. “Se notaba una preparación especial de las fuerzas de seguridad. Lo que pasó tiene que ver con el clima de las elecciones de hoy (por el domingo)”, concluyó.
Flavia Royón: “Salta no quiere volver atrás; trabajaremos por un Senado federal”
La senadora nacional electa por Primero los Salteños destacó la importancia de representar a Salta con análisis y proyectos concretos, y anticipó que su perfil será opositor pero constructivo.
Milei se consolida en Salta y a nivel nacional, según Gebhard
El consultor político señaló que la fuerza libertaria logró imponerse en los tres principales indicadores electorales, y que la sociedad eligió seguir adelante con el cambio impulsado por el líder de La Libertad Avanza.
Olmedo, exultante: “Salta es liberal”
El dirigente de La Libertad Avanza destacó la victoria del espacio en las elecciones del domingo, donde obtuvieron cuatro de las seis bancas en juego. “Es la quinta vez que le ganamos al gobierno provincial”, remarcó.
Olmedo pidió por la boleta única de papel en Salta: “Eficiente, económica y segura”
Tras el triunfo electoral, el dirigente libertario reclamó avanzar con la implementación de la boleta única. “Demostró ser más eficiente, más económica y más segura”, sostuvo.
Elecciones 2025: la prensa internacional reaccionó a la victoria de La Libertad AvanzaPolítica27/10/2025
Medios de todo el mundo destacaron el triunfo de Milei y analizaron su impacto político y económico en Argentina.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
Justificación del no voto: así es el procedimiento en Salta
La Comisaría Primera y otros puntos habilitados reciben a los vecinos hasta las 18 horas para completar el trámite.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.