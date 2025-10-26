Sáenz aseguró haberse puesto “la campaña en el corazón” y llamó a superar la polarización

“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
El gobernador de Salta destacó el cansancio de la población ante los conflictos políticos y remarcó la importancia de elegir representantes que resuelvan problemas concretos.Política26/10/2025Agustina Tolaba
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se expresó esta mañana previo a votar, destacando la intensidad de la campaña electoral y su compromiso personal: “No me puse la campaña al hombro, me puse la campaña en el corazón”, afirmó.
Sáenz señaló que la población está cansada de la polarización política y de ver cómo los gobiernos no resuelven los problemas de la gente: “La gente está esperando que de una vez por todas los políticos se pongan de acuerdo y dejen de echarse la culpa y pelearse entre ellos. Nosotros venimos soportando agendas nacionales que parecen las únicas que importan”.
El mandatario provincial destacó que, más allá de las disputas políticas que dominan los medios, lo que verdaderamente importa son las soluciones concretas para los salteños: “No nos cambian la vida las peleas de Buenos Aires. Basta, de una vez por todo hay que plantarse y decir ‘Acá estamos’”.
Durante la campaña, Sáenz recorrió cada municipio, conversó con los vecinos y supervisó obras importantes para la provincia, como la recuperación de rutas, plantas potabilizadoras y la ciudad judicial de Orán.
Según el gobernador, esta jornada electoral es una oportunidad para que los ciudadanos elijan representantes que puedan transformar esas prioridades en realidad.
Por último, Sáenz reafirmó su compromiso con la gobernabilidad y la transparencia: “Dar gobernabilidad no significa dar un cheque en blanco; hay que tener conocimiento y claridad sobre las cosas. Pero también implica escuchar a la gente y trabajar para mejorar la vida de los salteños”.
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.