Sáenz aseguró haberse puesto “la campaña en el corazón” y llamó a superar la polarización

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se expresó esta mañana previo a votar, destacando la intensidad de la campaña electoral y su compromiso personal: “No me puse la campaña al hombro, me puse la campaña en el corazón”, afirmó.

Sáenz señaló que la población está cansada de la polarización política y de ver cómo los gobiernos no resuelven los problemas de la gente: “La gente está esperando que de una vez por todas los políticos se pongan de acuerdo y dejen de echarse la culpa y pelearse entre ellos. Nosotros venimos soportando agendas nacionales que parecen las únicas que importan”.

El mandatario provincial destacó que, más allá de las disputas políticas que dominan los medios, lo que verdaderamente importa son las soluciones concretas para los salteños: “No nos cambian la vida las peleas de Buenos Aires. Basta, de una vez por todo hay que plantarse y decir ‘Acá estamos’”.

Durante la campaña, Sáenz recorrió cada municipio, conversó con los vecinos y supervisó obras importantes para la provincia, como la recuperación de rutas, plantas potabilizadoras y la ciudad judicial de Orán.

Según el gobernador, esta jornada electoral es una oportunidad para que los ciudadanos elijan representantes que puedan transformar esas prioridades en realidad.

Por último, Sáenz reafirmó su compromiso con la gobernabilidad y la transparencia: “Dar gobernabilidad no significa dar un cheque en blanco; hay que tener conocimiento y claridad sobre las cosas. Pero también implica escuchar a la gente y trabajar para mejorar la vida de los salteños”.