Máximo Kirchner llamó a una Argentina soberana y con relaciones equilibradas

Máximo Kirchner acudió a votar sobre las 09:30 y accedió a hablar con la prensa que quería conocer su mirada sobre la elección. En ese contexto, el líder del PJ Bonaerense se mostró muy crítico con la participación del gobierno de los Estados Unidos en la campaña electoral: “A nadie le cae bien que un presidente de otro país (por Donald Trump) diga cómo habría que votar en el nuestro”.

Tras esa introducción, el dirigente subrayó la importancia de que los argentinos recuperen la confianza en sí mismos: “Pasó mucho tiempo del 2001 a la fecha, cuando Anne Krueger le decía a los argentinos qué teníamos que hacer, como hace hoy Cristalina”.

En el mismo sentido, Máximo Kirchner hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la autoestima nacional y evitar la subordinación: “Tenemos que lograr entre todos y todas nuevamente para poder en la diferencia mirarnos a la cara, debatir y discutir, entender que somos parte de un país y que no podemos ser colonia de ningún otro”. Para el referente opositor, la clave está en establecer “relaciones maduras con todos los países del mundo”, reconociendo el peso de cada nación, pero sin aceptar las “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino”.

Finalmente, expresó su preocupación por la dinámica cambiaria: “Es extraño que el Tesoro (de los EEUU) compre pesos y los argentinos compren dólares. Eso no puede terminar bien jamás. Estamos haciendo algo que sabemos que no va a funcionar”.

Con información de Infobae