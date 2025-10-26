Máximo Kirchner llamó a una Argentina soberana y con relaciones equilibradas

Royón habló de una “elección bisagra” este domingo
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
Tras votar, el dirigente destacó la importancia de que los argentinos recuperen la confianza en sí mismos y subrayó la necesidad de debatir y discutir como sociedad soberana.Política26/10/2025
Máximo Kirchner acudió a votar sobre las 09:30 y accedió a hablar con la prensa que quería conocer su mirada sobre la elección. En ese contexto, el líder del PJ Bonaerense se mostró muy crítico con la participación del gobierno de los Estados Unidos en la campaña electoral: “A nadie le cae bien que un presidente de otro país (por Donald Trump) diga cómo habría que votar en el nuestro”.
Tras esa introducción, el dirigente subrayó la importancia de que los argentinos recuperen la confianza en sí mismos: “Pasó mucho tiempo del 2001 a la fecha, cuando Anne Krueger le decía a los argentinos qué teníamos que hacer, como hace hoy Cristalina”.
En el mismo sentido, Máximo Kirchner hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la autoestima nacional y evitar la subordinación: “Tenemos que lograr entre todos y todas nuevamente para poder en la diferencia mirarnos a la cara, debatir y discutir, entender que somos parte de un país y que no podemos ser colonia de ningún otro”. Para el referente opositor, la clave está en establecer “relaciones maduras con todos los países del mundo”, reconociendo el peso de cada nación, pero sin aceptar las “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino”.
Finalmente, expresó su preocupación por la dinámica cambiaria: “Es extraño que el Tesoro (de los EEUU) compre pesos y los argentinos compren dólares. Eso no puede terminar bien jamás. Estamos haciendo algo que sabemos que no va a funcionar”.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
Sergio “Oso” Leavy denunció que camiones del municipio de Tartagal repartían bolsones durante la jornada electoral y calificó el hecho como “una impunidad total”.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.