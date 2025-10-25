“El amor de nuestras vidas” Eva Bargiela y Gian Luca Simeone tuvieron a su primer hijo

Eva Bargiela y Gian Luca Simeone tuvieron a su primer hijo hoy y compartieron las imágenes de Faustino, el recién nacido, con sus seguidores bajo el texto de “El amor de nuestras vidas”, con una publicación que alcanza casi 16 mil “Me gusta” en sólo 10 minutos.

La modelo y el futbolista mostraron la feliz llegada con postales familiares a segundos del parto, entre batas y sábanas de hospital, escribieron: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino. 4,085 kg de puro amor”.

En el carrusel de publicaciones se puede ver al pequeño junto a sus padres, así como cuando se prendió al pecho de su mamá en un plano detalle desde los pies de Faustino. La pareja había anunciado la feliz noticia en mayo del corriente año con una ecografía.

Durante su embarazo, Bargiela compartió detalles sobre cómo se preparaba para el gran día junto a los elementos escenciales que llevó al sanatorio y la rutina de ejercicios, mientras que el hijo de “Cholo” no ocultaba su emoción. Por su parte, Diego fue abuelo por primera vez a los 55 años.

Con información de Noticias Argentinas