Debido a las inundaciones en los accesos del AMBA, la productora de FUTTTURA pospuso la apertura de puertas de las 13:00 a las cinco de la tarde. Se pide al público no acercarse al predio antes de esa hora.
“El amor de nuestras vidas” Eva Bargiela y Gian Luca Simeone tuvieron a su primer hijo
La modelo y el futbolista compartieron la feliz noticia junto a las primeras imágenes del recién nacido.Cultura & Espectáculos25/10/2025
Eva Bargiela y Gian Luca Simeone tuvieron a su primer hijo hoy y compartieron las imágenes de Faustino, el recién nacido, con sus seguidores bajo el texto de “El amor de nuestras vidas”, con una publicación que alcanza casi 16 mil “Me gusta” en sólo 10 minutos.
La modelo y el futbolista mostraron la feliz llegada con postales familiares a segundos del parto, entre batas y sábanas de hospital, escribieron: “El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino. 4,085 kg de puro amor”.
En el carrusel de publicaciones se puede ver al pequeño junto a sus padres, así como cuando se prendió al pecho de su mamá en un plano detalle desde los pies de Faustino. La pareja había anunciado la feliz noticia en mayo del corriente año con una ecografía.
Durante su embarazo, Bargiela compartió detalles sobre cómo se preparaba para el gran día junto a los elementos escenciales que llevó al sanatorio y la rutina de ejercicios, mientras que el hijo de “Cholo” no ocultaba su emoción. Por su parte, Diego fue abuelo por primera vez a los 55 años.
Con información de Noticias Argentinas
Aprovecharon la lluvia y robaron a una academia salteña; sigue la rifa para viajar a competir
Una escuela de acrobacia aérea de Salta fue víctima de un robo y perdió parte de los premios de una rifa organizada para recaudar fondos. El objetivo es participar en el Nacional de Córdoba y en el Mundial de Monterrey, México.
La 5ta edición del Festival Internacional de Guitarras de Salta se realizará el viernes 24, desde las 20 hs, en el Teatro Municipal. Participarán músicos locales e invitados especiales en una noche dedicada a celebrar el Día Mundial de la Guitarra.
Bajo la dirección de Martín D’Elía, el público podrá disfrutar de clásicos universales y folclore salteño en dos conciertos gratuitos.
Convocan a bibliotecas y entidades culturales a preinscribirse en el Programa Libro 2026Cultura & Espectáculos24/10/2025
Se trata de una iniciativa nacional para adquirir nuevo material bibliográfico y enriquecer las colecciones. Los interesados deben consultar los requisitos en el sitio oficial de la CONABIP.
La obra es una propuesta única donde los propios bailarines debutan como coreógrafos, presentando cinco creaciones originales. Las entradas generales tienen un valor de $6.000.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral para el domingo 26 de octubre
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
Temporal en el AMBA: Cayeron más de 100 mm, hubo inundaciones y más de 30 mil usuarios sin luzArgentina25/10/2025
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.