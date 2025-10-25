Esta semana, la organización reveló que el incidente ocurrió el pasado 3 de junio, cuando un hacker logró acceder a su plataforma, donde es posible consultar información como pasaportes, currículums, licencias.
Davidovich Fokina y Fonseca, final inédita en el ATP de Basilea
La final en Basilea enfrentará a dos historias muy distintas: la de un Davidovich Fokina que busca redimirse y conquistar por fin un título en el circuito, y la de un Fonseca que representa el futuro del tenis sudamericano.Deportes25/10/2025
El ATP 500 de Basilea ya tiene final confirmada: Alejandro Davidovich Fokina enfrentará este domingo a João Fonseca en una definición inédita entre generaciones opuestas.
El español avanzó tras superar al francés Ugo Humbert por 7-6(4) y 3-1, antes de que su rival se retirara por molestias en la cadera, y ahora irá por su primer título ATP tras cuatro finales perdidas.
Davidovich Fokina mostró solidez e intensidad ante un Humbert que, pese a luchar hasta el final, no pudo sobreponerse a los dolores físicos. El español, que ya había tenido grandes actuaciones esta temporada con finales en Acapulco y Washington, buscará esta vez quebrar su racha negativa en las definiciones y consagrarse por primera vez en el circuito.
Además, su actuación en Suiza le garantizó alcanzar el mejor ranking de su carrera, ubicándose entre los 15 mejores del mundo.
Por su parte, João Fonseca continúa rompiendo barreras en su meteórico ascenso. El brasileño de apenas 19 años venció a Jaume Munar por 7-6(4) y 7-5, convirtiéndose en el primer jugador de su país en alcanzar una final ATP 500.
En un partido reñido, Fonseca mostró temple para remontar en el segundo set, cuando el español llegó a sacar 5-3. El carioca ganó tres games consecutivos para cerrar el encuentro y sellar su pasaje a la final más importante de su corta carrera.
Con este resultado, Fonseca se transformó también en el primer brasileño en disputar una final superior al nivel ATP 250 desde Gustavo Kuerten en 2003. El número 46 del mundo suma un notable récord de 6-1 frente a jugadores del Top 50 desde agosto y buscará su segundo título tras coronarse en Buenos Aires a comienzos de año.
Con información de Noticias Argentinas
El piloto argentino Franco Colapinto terminó 19° en la Práctica Libre 3 del GP de México 2025 de F1. Un McLaren marcó el mejor tiempo, seguido por Hamilton y Russell.
En otros resultados, Udinese venció 3-2 a Lecce y Parma empató sin goles ante Como.
El club cerró un acuerdo con Hard Rock Café para instalar un restaurante en La Bombonera, convirtiéndose en el primer club de fútbol del mundo en hacerlo.
El DT Gustavo Quinteros describió la victoria como "dar un paso en un momento muy difícil" y confesó la "angustia" y "presión" que sufría el plantel.
El piloto argentino Franco Colapinto continúa su prueba en Alpine durante el Gran Premio de México, con la clasificación de este sábado como evento central (18:00 horas).
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral para el domingo 26 de octubre
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
Temporal en el AMBA: Cayeron más de 100 mm, hubo inundaciones y más de 30 mil usuarios sin luzArgentina25/10/2025
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.