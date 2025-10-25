Serie A: Napoli derrotó 3-1 al Inter y lidera el campeonato

El Napoli venció 3-1 al Inter en el enfrentamiento por la octava fecha de la Serie A.

Tras este contundente triunfo, “Los Azules” se quedaron con el primer lugar de la tabla del campeonato italiano. Con la derrota, el "Nerazzurri" se ubicó en el tercer puesto de la grilla.

Los tres goles del equipo comandado por el director técnico Antonio Conte fueron realizados por Kevin De Bruyne, Scott McTominay y André Zambo Anguissa. Mientras que el único tanto de los dirigidos por Cristian Chivu llegó de la mano de Hakan Çalhanoğlu.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Napoli desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó a las líneas defensivas de su contrincante, con este planteo generó diversas oportunidades claras de gol.

A los 33 minutos, el belga Kevin De Bruyne convirtió desde los doce pasos y abrió el marcador. Sin embargo, no todo fue positivo, porque después cuatro minutos después se retiró del terreno de juego por una molestia.

En el complemento del partido, el Napoli continuó con el mismo dominio ofensivo que desplegó durante los primeros 45 minutos y amplió su ventaja en el marcador del Stadio Diego Armando Maradona.

Scott McTominay y André Zambo Anguissa ampliaron la ventaja en el tanteador con dos definiciones precisas en los minutos 54 y 66. Mientras que a los 59 minutos, Hakan Çalhanoğlu concretó el primero y el único gol del Inter en el partido.

Por otra parte, Udinese venció 3-2 a Lecce y el Parma igualó 0-0 con el Como.

Partidos restantes

Cremonese- Atalanta

Con información de Noticias Argentinas