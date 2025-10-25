La final en Basilea enfrentará a dos historias muy distintas: la de un Davidovich Fokina que busca redimirse y conquistar por fin un título en el circuito, y la de un Fonseca que representa el futuro del tenis sudamericano.
Serie A: Napoli derrotó 3-1 al Inter y lidera el campeonato
En otros resultados, Udinese venció 3-2 a Lecce y Parma empató sin goles ante Como.Deportes25/10/2025
El Napoli venció 3-1 al Inter en el enfrentamiento por la octava fecha de la Serie A.
Tras este contundente triunfo, “Los Azules” se quedaron con el primer lugar de la tabla del campeonato italiano. Con la derrota, el "Nerazzurri" se ubicó en el tercer puesto de la grilla.
Los tres goles del equipo comandado por el director técnico Antonio Conte fueron realizados por Kevin De Bruyne, Scott McTominay y André Zambo Anguissa. Mientras que el único tanto de los dirigidos por Cristian Chivu llegó de la mano de Hakan Çalhanoğlu.
Durante el transcurso del primer tiempo, el Napoli desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó a las líneas defensivas de su contrincante, con este planteo generó diversas oportunidades claras de gol.
A los 33 minutos, el belga Kevin De Bruyne convirtió desde los doce pasos y abrió el marcador. Sin embargo, no todo fue positivo, porque después cuatro minutos después se retiró del terreno de juego por una molestia.
En el complemento del partido, el Napoli continuó con el mismo dominio ofensivo que desplegó durante los primeros 45 minutos y amplió su ventaja en el marcador del Stadio Diego Armando Maradona.
Scott McTominay y André Zambo Anguissa ampliaron la ventaja en el tanteador con dos definiciones precisas en los minutos 54 y 66. Mientras que a los 59 minutos, Hakan Çalhanoğlu concretó el primero y el único gol del Inter en el partido.
Por otra parte, Udinese venció 3-2 a Lecce y el Parma igualó 0-0 con el Como.
Partidos restantes
Cremonese- Atalanta
Con información de Noticias Argentinas
El piloto argentino Franco Colapinto terminó 19° en la Práctica Libre 3 del GP de México 2025 de F1. Un McLaren marcó el mejor tiempo, seguido por Hamilton y Russell.
El club cerró un acuerdo con Hard Rock Café para instalar un restaurante en La Bombonera, convirtiéndose en el primer club de fútbol del mundo en hacerlo.
El DT Gustavo Quinteros describió la victoria como "dar un paso en un momento muy difícil" y confesó la "angustia" y "presión" que sufría el plantel.
El piloto argentino Franco Colapinto continúa su prueba en Alpine durante el Gran Premio de México, con la clasificación de este sábado como evento central (18:00 horas).
Los números no cierran en River. Tras ser eliminado de la Copa Argentina, el equipo de Gallardo suma otro gran traspié y crece la preocupación por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta, informó que concluyeron los arreglos en la infraestructura del Autódromo Martín Miguel de Güemes y que ahora solo resta la última inspección de la Comisión de Automovilismo Argentino.
Salta: condenados por transportar cigarrillos de contrabando valuados en más de 165 millones de pesosJudiciales24/10/2025
Los hombres se negaron a detenerse en un control de Gendarmería Nacional e iniciaron una fuga que se extendió por más de 50 kilómetros. Para detenerlos, tuvieron que dispararles a las llantas de los vehículos.