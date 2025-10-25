El secretario general la ONU, António Guterres, destacó que el acuerdo es un instrumento legalmente vinculante para fortalecer la lucha global contra delitos como el abuso infantil en línea y las estafas digitales.
Enviados de Trump y Putin se reúnen en Miami tras sanciones
Kirill Dmitriev (Rusia) y Steve Witkoff (EE. UU.) se vieron en Miami. La cumbre secreta llega tras las nuevas sanciones de Trump a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil.El Mundo25/10/2025
Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para la inversión y la cooperación económica, se reunía este sábado en Miami, Florida, con Steve Witkoff, enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Medio, según informaron medios estadounidenses.
La reunión se produce días después de que Trump cancelara su plan de reunirse con Putin en Budapest, Hungría, y de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones a Rosneft y Lukoil, los dos mayores productores de petróleo rusos, en un intento por presionar para un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.
Dmitriev declaró en la red social X que su visita fue “planeada hace tiempo con base en una invitación de la parte estadounidense”.
El enviado ruso declaró el viernes en CNN que las sanciones, las primeras durante el segundo mandato de Trump, no serían un problema importante para Rusia, pero provocarían un aumento en los precios de la gasolina en Estados Unidos, reiterando la postura de Putin de que Rusia nunca cederá a la presión.
Dmitriev también afirmó que cree que se celebrará una cumbre entre Trump y Putin, pero “probablemente en una fecha posterior”.
“El diálogo entre Rusia y Estados Unidos continuará, pero sin duda solo es posible si se tienen en cuenta los intereses de Rusia y se tratan con respeto”, afirmó.
Tras una llamada telefónica con Putin y una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski la semana pasada, Trump instó a Rusia y Ucrania a “detenerse donde están” para poner fin a su conflicto.
El miércoles, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció las sanciones a Rosneft y Lukoil y pidió un “alto el fuego inmediato”, añadiendo que la Casa Blanca estaba preparada para tomar nuevas medidas si fuera necesario. También el miércoles,
Trump confirmó la cancelación de su reunión con Putin en Hungría, afirmando: “No me parecía correcto”, indica una información de la agencia de noticias Xinhua.
Estados Unidos y sus aliados han impuesto múltiples rondas de sanciones financieras y comerciales a Rusia desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022, dirigidas a bancos, industrias de defensa y exportaciones energéticas rusas.
Con información de Noticias Argentinas
Rusia atacó a Ucrania, provocando explosiones e incendios en zonas residenciales de todo el país.El Mundo25/10/2025
Ucrania volvió a ser blanco de ataques rusos con drones y misiles que destruyeron viviendas y causaron incendios durante la noche. Las autoridades confirmaron víctimas fatales y decenas de personas afectadas.
El congreso boliviano aprueba una ley que autoriza a operadores privados a importar diésel, gasolina y GLP sin pagar impuestos. La medida busca aliviar la crisis, en medio de la transicion hacia el nuevo gobierno de Rodrigo Paz
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro de más de 140.000 botellas de Atorvastatina Cálcica, un medicamento utilizado para reducir el colesterol.
La denuncia contra el docente Hermann Zbinden Foncea causó conmoción en Chile: un exestudiante afirmó que el profesor le extrajo una muestra de tejido en pleno gimnasio, provocándole un desmayo por el dolor.
Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático viajan a Kuala Lumpur para una cumbre que puede resultar decisiva para aliviar las tensiones comerciales provocadas por la guerra arancelaria estadounidense.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta, informó que concluyeron los arreglos en la infraestructura del Autódromo Martín Miguel de Güemes y que ahora solo resta la última inspección de la Comisión de Automovilismo Argentino.
Salta: condenados por transportar cigarrillos de contrabando valuados en más de 165 millones de pesosJudiciales24/10/2025
Los hombres se negaron a detenerse en un control de Gendarmería Nacional e iniciaron una fuga que se extendió por más de 50 kilómetros. Para detenerlos, tuvieron que dispararles a las llantas de los vehículos.