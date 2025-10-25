El Móvil Odontológico regresa a la UNSa con atención gratuita del 27 al 31 de octubre

La atención es gratuita y será del lunes 27 al viernes 31 de octubre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Habrá 25 turnos diarios por Facultad, con prioridad para estudiantes sin obra social.

La descentralización municipal continúa desarrollándose en diversos puntos de la ciudad. Por ello, el programa del Móvil Odontológico luego de visitar los barrios 20 de junio, 20 de Febrero, Castañares y Santa Ana I visitará nuevamente la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Los profesionales brindarán atención desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre de 8 a 13 hs. El móvil se ubicará frente al rectorado. 

Se otorgarán 25 turnos diarios para cada Facultad que serán distribuidos por la Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) y Subsecretaria de Asuntos Estudiantiles (SAE).

Los estudiantes sin obra social podrán acceder al servicio gratuito, se realizarán  tratamientos, restauraciones,  se atenderán urgencias y otros. 

