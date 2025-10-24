La ONU aseguró que EEUU y la UE fueron cómplices del genocidio en la Franja de Gaza

En su último informe, Naciones Unidas (ONU) denunció a Estados Unidos y a la Unión Europea por ser cómplices del genocidio en la Franja de Gaza cometido por Israel. Consideraron que sin el apoyo de los países occidentales no hubiera sido posible llevar a cabo "las prolongadas y sistemáticas violaciones del derecho internacional".

El documento elaborado por la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, fue titulado "El genocidio en Gaza: un crimen colectivo". El detalle del texto será publicado el martes 28 de octubre aunque desde la ONU adelantaron que hace hincapié en que las violaciones a los derechos humanos cometidas en Gaza no se cometieron de manera aislada, "sino como parte de un sistema de complicidad global".

“Sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados la prolongada ocupación ilegal israelí no podría haberse sostenido, principalmente desde EEUU y los Estados europeos”, sostuvo Albanese.

El informe señaló que Estados Unidos usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU siete veces, controlando las negociaciones para un alto el fuego y “brindando cobertura diplomática al genocidio israelí”.

Por último, la relatora de la ONU también le pidió a "los sindicatos, juristas, sociedad civil y ciudadanía a vigilar las acciones de sus gobiernos” y presionarlos para que haya “boicots, desinversiones y sanciones hasta que finalice la ocupación ilegal y los crímenes asociados”.

Ámbito