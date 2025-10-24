El presidente de EE.UU. lo comunicó a través de su red social Truth y precisó que la decisión fue tomada después de que el país gobernado por Mark Carney utilizara dichos de Reagan en un anuncio en rechazo a los aranceles
La ONU aseguró que EEUU y la UE fueron cómplices del genocidio en la Franja de Gaza
El último informe de Naciones Unidas fue titulado "El genocidio en Gaza: un crimen colectivo" y advierte que las violaciones a los DHH no fueron hechos aislados "sino parte de un sistema de complicidad. global".El Mundo24/10/2025
En su último informe, Naciones Unidas (ONU) denunció a Estados Unidos y a la Unión Europea por ser cómplices del genocidio en la Franja de Gaza cometido por Israel. Consideraron que sin el apoyo de los países occidentales no hubiera sido posible llevar a cabo "las prolongadas y sistemáticas violaciones del derecho internacional".
El documento elaborado por la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, fue titulado "El genocidio en Gaza: un crimen colectivo". El detalle del texto será publicado el martes 28 de octubre aunque desde la ONU adelantaron que hace hincapié en que las violaciones a los derechos humanos cometidas en Gaza no se cometieron de manera aislada, "sino como parte de un sistema de complicidad global".
“Sin la participación directa, la ayuda y la asistencia de otros Estados la prolongada ocupación ilegal israelí no podría haberse sostenido, principalmente desde EEUU y los Estados europeos”, sostuvo Albanese.
El informe señaló que Estados Unidos usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU siete veces, controlando las negociaciones para un alto el fuego y “brindando cobertura diplomática al genocidio israelí”.
Por último, la relatora de la ONU también le pidió a "los sindicatos, juristas, sociedad civil y ciudadanía a vigilar las acciones de sus gobiernos” y presionarlos para que haya “boicots, desinversiones y sanciones hasta que finalice la ocupación ilegal y los crímenes asociados”.
Daniel Noboa denunció que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamientoEl Mundo24/10/2025
El mandatario ecuatoriano detalló que los análisis confirmaron la presencia de químicos en regalos alimenticios durante un acto público en octubre.
El presidente estadounidense suspendió todos los diálogos bilaterales tras acusar a Ottawa de emplear de forma “fraudulenta” un anuncio con audio y video de Ronald Reagan en una campaña contra los aranceles.
Aviones rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y elevan tensiones en la regiónEl Mundo24/10/2025
Dos aeronaves rusas cruzaron temporalmente la frontera lituana; la OTAN intervino con cazas españoles para garantizar la seguridad y las autoridades denuncian una violación del Derecho Internacional.
La Coalición de Voluntarios analiza suministros de armas, sanciones y financiamiento a largo plazo para aumentar la presión sobre Rusia y poner fin al conflicto.
El presidente republicano inicia este viernes un viaje oficial. Estará en Malasia, Japón y Corea del Sur. Todos los detalles.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
Gimnasia y Tiro ya tiene fecha y hora confirmada para la revancha ante Estudiantes en Río CuartoDeportes23/10/2025
Se confirmó oficialmente la programación del partido revancha entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Sáenz anunció que Provincia financiará parte del trabajo en RN 51 para avanzar con el Corredor BioceánicoSalta23/10/2025
La Provincia asumirá parte del financiamiento de las obras entre Mina La Poma y Alto Chorillo, en la Ruta Nacional 51. "Empieza a hacerse realidad el sueño de la salida al Pacífico", expresó el mandatario.