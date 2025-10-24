Dónde consultar el listado de residenciales privados habilitados por la Municipalidad

La Municipalidad de Salta publicó el listado de los residenciales privados habilitados para la atención de adultos mayores en la capital. Son 17 los espacios que cumplen con los requisitos.

Salta24/10/2025

residencias-2

La Dirección General de Adultos Mayores de la Municipalidad pone a disposición de la comunidad el listado de los dispositivos residenciales privados habilitados para la atención de los adultos mayores en la capital salteña.

Quienes necesiten conocer las direcciones, responsables y teléfonos de comunicación, podrán ingresar al link: https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2019/10/Nomina-hogares.pdf

Ante cualquier inquietud, los familiares, podrán comunicarse al teléfono fijo 4160900 interno 1006, celular 3872155050 o acercarse hasta la Oficina municipal ubicada en Av. Paraguay 1240.

residencias para adultos mayores

Te puede interesar
Lo más visto
Frase 1920 x 1080

Desvinculación

Opinión23/10/2025

La política perdió el alma que la sostenía: la militancia. En su lugar quedaron los oportunistas de turno, el pragmatismo vacío y una sociedad atrapada en la lógica del asistencialismo.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail