Abren preinscripciones para aspirantes a cadetes en el Servicio Penitenciario de Salta

Elecciones: De los 5.000 DNI en el Registro Civil, esperan que retiren al menos cinco
La directora del organismo detalló que este fin de semana de comicios las oficinas estarán abiertas para quienes tengan retirar su DNI.
El Servicio Penitenciario de Salta abrió la convocatoria para aspirantes a cadetes para el período lectivo 2026-2028. La preinscripción será online y estará habilitada desde este viernes 24 de octubre hasta el 3 de noviembre.Salta22/10/2025
Las preinscripciones para las incorporaciones de aspirantes a cadetes para el período lectivo 2026-2028 serán online y estarán habilitadas desde el viernes 24 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2025, a través del sitio web, http://sistemas.spps.gob.ar/inscripcioncadetes
Posteriormente, la recepción de la documentación se realizará del 4 al 21 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario, ubicada en Ruta Provincial N° 26, kilómetro 6½, Finca Santa Teresita, Cerrillos, en el horario de 8 a 14 horas. Los interesados deberán descargar y completar los formularios correspondientes desde la misma página web.
Para postularse, los aspirantes deberán ser ciudadanos argentinos nativos o por opción, tener entre 18 y 24 años al 1° de marzo del año de incorporación y haber completado sus estudios secundarios al 31 de diciembre del año de inscripción. El peso y la talla deberán ser proporcionales a la edad y estatura. En el caso de los postulantes masculinos, la estatura mínima será de 1,65 metros y la máxima de 1,90, mientras que para las postulantes femeninas será de 1,56 y 1,80 metros respectivamente. Además, no deberán registrar antecedentes judiciales ni penales desfavorables, ni haber sido dados de baja en otros centros de formación por actos de indisciplina, lesiones o informes negativos. También deberán aprobar los exámenes físicos, intelectuales, psicosociales y médicos que se establezcan.
La Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario ofrece una formación académica integral de tres años, orientada a la profesionalización del personal penitenciario. Los egresados obtendrán el título de Técnico Superior en Criminología con Orientación en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, accediendo al primer grado de oficial subadjutor dentro de la institución.
Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de Salta, ubicada en Ruta Provincial N° 26, kilómetro 6½, Finca Santa Teresita, Cerrillos, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. También pueden comunicarse a los teléfonos (0387) 463-9127 / 464-0901 o al correo electrónico [email protected].
El gobernador remarcó la necesidad de respetar la investigación, asegurar la participación de peritos calificados y dar tranquilidad a la familia.
El servicio será gratuito hasta las 18:30 y no se debitará saldo de las tarjetas; la medida tiene un costo aproximado de 120 millones de pesos.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para distintos departamentos de Salta, vigente desde las 18:00 de hoy miércoles hasta las 06:00 del jueves.
Del 22 al 24 de octubre se podrán anotar mujeres y personas de la diversidad en capacitaciones en carpintería, soldadura, construcción en seco e instalaciones eléctricas.
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
