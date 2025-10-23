EE.UU.: encontraron el cuerpo de una reina de belleza en una escuela abandonada

Haití, Jamaica y República Dominicana podrían enfrentar días de inundaciones y deslizamientos de tierra mientras la tormenta se mantiene prácticamente estacionaria sobre aguas récord.
El caso de Kada Scott, la joven de 23 años que desapareció a principios de octubre en Filadelfia, sumó un capítulo estremecedor: la policía confirmó que encontraron su cuerpo detrás de una escuela abandonada y avanzó con nuevas acusaciones contra el principal sospechoso, Keon King, de 21 años.
Scott fue vista por última vez el 4 de octubre, cuando salió del geriátrico donde trabajaba. Dos semanas después, el sábado 18, los investigadores encontraron sus restos en una zona boscosa, tras recibir un dato clave.
Nuevos cargos y una investigación que no se detiene
El miércoles 15 de octubre, la policía detuvo a Keon King y lo imputó por secuestro en relación a la desaparición de Scott. Sin embargo, hasta el 20 de octubre, King no enfrenta cargos vinculados directamente con la muerte de la joven.
La fiscal adjunta de Filadelfia, Ashley Toczylowski, detalló en conferencia de prensa que King ahora suma cargos por incendio intencional, conspiración, uso no autorizado de un vehículo, manipulación de pruebas y poner en peligro a otra persona.
Según la investigación, Scott recibió llamadas “hostigadoras” en los días previos a su desaparición, aunque la policía no confirmó si King está relacionado con esos mensajes.
El rol clave de un auto robado y las pruebas de video
Uno de los puntos centrales de la causa es un vehículo robado el 3 de octubre, que fue utilizado para “mover a Scott”, según explicó Toczylowski. Las cámaras de seguridad de un centro recreativo cercano a la escuela abandonada captaron el auto en todos los momentos clave de la investigación.
El auto apareció en la escena donde hallaron los restos de Scott y, según las pruebas, fue incendiado el 7 de octubre. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para presentar nuevos cargos contra King e investigan si el hombre tuvo cómplices.
Más víctimas y antecedentes del sospechoso
Tras la detención de King, otras presuntas víctimas se presentaron ante las autoridades para denunciar situaciones similares. King ya tenía antecedentes por secuestro y estrangulamiento en un caso anterior este año, aunque esos cargos se retiraron cuando la denunciante no se presentó a declarar. La fiscalía anunció que volverá a presentar esas acusaciones.
El dolor de la familia y el apoyo de la comunidad
La familia de Kada Scott pidió privacidad en este momento tan difícil. Mientras tanto, la comunidad y referentes locales, como el concejal Anthony Phillips, impulsan una colecta solidaria para ayudar a los padres y a la hermana menor de Scott, que está en el secundario y trabaja para poder pagar sus estudios universitarios.
“Kada Scott importaba, su vida importa”, remarcó Phillips, quien recordó a la joven por su “bondad, alegría contagiosa y sonrisa”.
