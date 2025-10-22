Por decisión de Sáenz, el boleto para las elecciones será gratis

Por Aries, el presidente del directorio de SAETA, Claudio Mohr, anunció que el próximo domingo 26 de octubre el servicio de transporte público será gratuito para todas las personas que concurran a votar. La medida, que alcanza a mayores de 16 años en toda el área metropolitana, estará vigente desde las 8:00 hasta las 18:30.

“Hasta ayer a la mañana no teníamos tomada la decisión, se analizó y por la cuestión numérica era no, pero el señor gobernador tomó la decisión y entendemos que fue con buen criterio, para acompañar el proceso electoral y facilitar que la gente pueda ir a votar”, indicó Mohr.

El directivo explicó que durante ese horario los sistemas de cobro se activarán automáticamente y el boleto registrará un costo cero, sin debitar saldo de las tarjetas de transporte.

En cuanto al costo estimado de la medida, Mohr precisó que se trata de aproximadamente 120.000.000 de pesos. “Es un numerito, no es un número significativo en la ecuación total de SAETA, pero sí es un número importante”, aclaró.

La iniciativa busca acompañar a la ciudadanía en el cumplimiento de su deber cívico y facilitar el traslado a los centros de votación en la jornada electoral.