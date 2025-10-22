Alerta amarilla en Salta por tormentas este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Salta. La medida se extiende desde las 18:00 de hoy miércoles 22 de octubre hasta las 06:00 del jueves 23.

Se prevén lluvias intensas, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

El área afectada comprende los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán, Yunga de Santa Victoria y Rivadavia.

Desde Defensa Civil provincial recomendaron extremar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.