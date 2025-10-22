"No es mala suerte, son errores": La bronca de Simeone tras la goleada del Arsenal

Atlético de Madrid cayó 4-0 a manos de Arsenal en el marco de la tercera fecha de la Champions League, una fuerte derrota donde el dueño de casa pasó del empate sin goles al abultado resultado final en tan solo trece minutos y con la pelota parada como herramienta predilecta.

Tras la dura caída habló Diego Simeone y se lamentó por la serie de errores que llevaron a la segunda derrota en tres presentaciones para el Colchonero en el certamen internacional europeo.

"Fueron superiores y muy contundentes en ese tramo del partido. A partir del gol de pelota parada, se encaminó a su favor con méritos. Nos exigieron dar el máximo hasta el 1-0. El equipo trabajó bien, corrió y fue superado por un equipo que fue mejor", inició el Cholo valorando lo hecho por sus dirigidos pese a la caída en Emirates Stadium y agregó: "El rival es muy fuerte en todas las líneas, en el global corren todos y eso te quita tiempo para pensar. Hasta el primer gol convivimos bien con el partido y en ese tramo de 13 minutos fueron contundentes".

Ante las complicaciones fuera del estadio Metropolitano, Simeone remarcó que "falta ganar" y que los goles del adversario son responsabilidad de su equipo: "No es mala suerte, son errores. Los detalles son determinantes".

"Errores individuales que pasan a lo colectivo. No seguimos una marca, no hacemos falta cuando hay que hacerla... Son detalles que hacen que el partido vaya para un lado o para otro", explicó el Cholo ante la consulta sobre qué sucedió en esos fatídicos 13 minutos donde el encuentro se les fue de las manos.

Producto de la caída, la segunda en Inglaterra al perder en el debut contra Liverpool de manera agónica, ahora el Colchonero ahora aparece en el 18° plaza con tres unidades, en puestos de Playoffs pensando en los 16avos de final.

Con información de TyC Sports