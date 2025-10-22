Desde las 16 (hora Argentina), el 'Merengue' recibirá en el Santiago Bernabeú al conjunto italiano con la idea de acercarse al PSG, líder de la etapa regular con puntaje perfecto.
Dudu empató para Mineiro cerca del final y amargó la ventaja de Independiente del Valle
Final agónico en la semifinal de ida de la CONMEBOL Sudamericana. Independiente del Valle no pudo mantener su ventaja y empató 1 a 1 como local ante Atlético Mineiro de Brasil.Deportes22/10/2025
Independiente del Valle igualó 1-1 ante Atlético Mineiro, en la semifinal de ida de la CONMEBOL Sudamericana 2025. El cuadro ecuatoriano no pudo sostener la ventaja del primer tiempo y sobre el cierre la visita empató.
Después de los intentos de Mineiro en el arranque del partido, Independiente tomó el control rápidamente. Con Junior Sornoza como el eje del equipo, el capitán distribuyó con efectividad el balón.
Gran pase de Richard Schunke para Patrik Mercado, que controló bien y antes de definir Ruan lo derribó. Tras la revisión en el VAR, el central ratificó su decisión y Junior Sornoza se encargó del penal, con una gran definición.
Rony y Bernard estaban en la ofensiva de Mineiro, pero muchas acciones terminaban con centros al área pese a ser superados en altura por Schunke y Andy Velasco. Sampaoli cambió esas intenciones, para aprovechar la velocidad de los ofensivos.
Con ese cambio, Scarpa de animó con un buen disparo, que Guido Villar contuvo. El rebote le quedó a Bernard, que se molestó con Rony y no pudo sacar un disparo efectivo.
En la reacción del cuadro negriazul, Claudio Spinelli apareció después de estar un pasaje del partido sin estar activo, con un buen remate de cabeza y una mejor reacción del arquero Everson.
Mercado fue imparable por la izquierda, lo que tuvo a mal traer a Ruan y a Gustavo Scarpa. Su velocidad y buen control le permitieron a Independiente generar buenas acciones por dentro.
En el segundo tiempo, Mineiro propuso un juego más directo y la posesión se repartió. Independiente estuvo muy ordenado en defensa, sobre todo con un Schunke impasable, que tuvo un duelo intenso con Rony.
El doble punta, con Spinelli y Michael Hoyos no le resultó a Rabanal. Tuvieron poca incidencia, pese al buen momento goleador de ambos, pues fueron bien controlados por la defensa del Galo. Los rayados se quedaron sin muchas ideas en la parte final, lo que provocó que su rival se anime a más. Ya mostraron sus armas ofensivas y con Hulk ganó mucha más presencia.
Ya en el cierre del partido, el cuadro brasileño consiguió el empate. En el área, Hulk recibió un buen pase y Schunke no pudo cerrar, por lo que el delantero le sirvió un banquete para que Dudu solo la empuje.
La revancha se jugará el próximo martes 28 de octubre, en Arena do Galo, para confirmar qué equipo será el primer finalista del torneo.
Con información de ESPN
Duelo de gigantes en el Maracaná: Flamengo y Racing abren las semifinales de la Copa LibertadoresDeportes22/10/2025
La Academia visitará este miércoles al poderoso equipo brasileño. Desde las 21:30, buscará dar el primer golpe en una serie que promete emociones y alta tensión.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebró la cancelación oficial del partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Barcelona en Miami (Estados Unidos). El sindicato acusó a la patronal de "continuas contradicciones".
Los Warriors de Curry vencieron a Lakers de Doncic en el inicio de la temporada de la NBADeportes22/10/2025
En Los Ángeles, los Golden State Warriors de Stephen Curry se impusieron 119-109 a los Lakers de Luka Doncic, que jugaron sin el lesionado LeBron James.
"No es mala suerte, son errores": La bronca de Simeone tras la goleada del ArsenalDeportes22/10/2025
El Cholo habló tras la caída de Atlético de Madrid por Champions League y se lamentó por la serie de desaciertos que llevaron a la abultada derrota en Londres.
Unión de Santa Fe cumplió una destacada actuación y le ganó categóricamente a Defensa y Justicia por 3 a 0 en la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
Marcha por los Derechos de la Discapacidad en Salta este miércoles
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.