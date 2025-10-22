Dudu empató para Mineiro cerca del final y amargó la ventaja de Independiente del Valle

Independiente del Valle igualó 1-1 ante Atlético Mineiro, en la semifinal de ida de la CONMEBOL Sudamericana 2025. El cuadro ecuatoriano no pudo sostener la ventaja del primer tiempo y sobre el cierre la visita empató.

Después de los intentos de Mineiro en el arranque del partido, Independiente tomó el control rápidamente. Con Junior Sornoza como el eje del equipo, el capitán distribuyó con efectividad el balón.

Gran pase de Richard Schunke para Patrik Mercado, que controló bien y antes de definir Ruan lo derribó. Tras la revisión en el VAR, el central ratificó su decisión y Junior Sornoza se encargó del penal, con una gran definición.

Rony y Bernard estaban en la ofensiva de Mineiro, pero muchas acciones terminaban con centros al área pese a ser superados en altura por Schunke y Andy Velasco. Sampaoli cambió esas intenciones, para aprovechar la velocidad de los ofensivos.

Con ese cambio, Scarpa de animó con un buen disparo, que Guido Villar contuvo. El rebote le quedó a Bernard, que se molestó con Rony y no pudo sacar un disparo efectivo.

En la reacción del cuadro negriazul, Claudio Spinelli apareció después de estar un pasaje del partido sin estar activo, con un buen remate de cabeza y una mejor reacción del arquero Everson.

Mercado fue imparable por la izquierda, lo que tuvo a mal traer a Ruan y a Gustavo Scarpa. Su velocidad y buen control le permitieron a Independiente generar buenas acciones por dentro.

En el segundo tiempo, Mineiro propuso un juego más directo y la posesión se repartió. Independiente estuvo muy ordenado en defensa, sobre todo con un Schunke impasable, que tuvo un duelo intenso con Rony.

El doble punta, con Spinelli y Michael Hoyos no le resultó a Rabanal. Tuvieron poca incidencia, pese al buen momento goleador de ambos, pues fueron bien controlados por la defensa del Galo. Los rayados se quedaron sin muchas ideas en la parte final, lo que provocó que su rival se anime a más. Ya mostraron sus armas ofensivas y con Hulk ganó mucha más presencia.

Ya en el cierre del partido, el cuadro brasileño consiguió el empate. En el área, Hulk recibió un buen pase y Schunke no pudo cerrar, por lo que el delantero le sirvió un banquete para que Dudu solo la empuje.

La revancha se jugará el próximo martes 28 de octubre, en Arena do Galo, para confirmar qué equipo será el primer finalista del torneo.

