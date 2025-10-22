Del 22 al 24 de octubre se podrán anotar mujeres y personas de la diversidad en capacitaciones en carpintería, soldadura, construcción en seco e instalaciones eléctricas.
Delmi: Este miércoles se realizará una Gran Feria de Servicios
Durante la jornada habrá un móvil de castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos, otro del Registro Civil para la tramitación de DNI y pasaporte, entre otros.Salta22/10/2025
Este miércoles 22, de 9 a 12 horas, las canchas de básquet externas del Estadio Delmi serán el escenario de una nueva edición de la Gran Feria de Servicios, una iniciativa conjunta del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta que acerca de forma cómoda y directa todos los trámites, atenciones y asesoramientos oficiales en un mismo lugar.
La feria representa una acción de gobierno con carácter descentralizador, pensada para que quienes viven en distintos barrios puedan acceder sin desplazamientos a oficinas centrales, fortaleciendo la proximidad institucional, la eficiencia administrativa y la inclusión ciudadana.
Durante la jornada habrá un móvil de castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos, otro del Registro Civil para la tramitación de DNI y pasaporte, un puesto policial para certificaciones, la gestión de subsidios de luz y gas, atención primaria de salud con vacunaciones de calendario, asesoramiento jurídico gratuito, información y guía para trámites, actividades recreativas para niños vinculadas a la promoción de derechos y, como novedad, el camión del Centro Regional de Hemoterapia para donación de sangre.
La Gran Feria de Servicios simboliza el compromiso institucional de acercar derechos, simplificar gestiones y reducir barreras territoriales. Se convoca a toda la comunidad a participar activamente, llevando la documentación requerida para cada trámite, y aprovechar esta oportunidad de realizar múltiples servicios en un solo paso.
Marcha por los Derechos de la Discapacidad en Salta este miércoles
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.
El Centro Regional de Hemoterapia estará recibiendo voluntarios de 9 a 12, en Ibazeta 1550, para mantener el stock de productos sanguíneos.
La Dirección General de Seguridad de la Policía brindó detalles de las diferentes etapas del operativo que se extenderá hasta que concluya el acto electoral del 26 de octubre. Más de 5 mil policías estarán afectados al servicio.
Finalmente, este domingo 26 de octubre el pasaje en colectivos del área Metropolitana será gratuito para votantes. Este beneficio estará vigente únicamente entre las 8 y las 18.30 horas.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Salta, Gabor Flandorffer,explicó que el etiquetado energético permite medir la eficiencia de las viviendas a partir de un índice que contempla desde la orientación hasta el uso de energías renovables.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.