La Fábrica de Arte Cubano canceló un homenaje a la ‘Guarachera de Cuba’, mientras artistas denuncian la presión oficial sobre los tributos a la cantante.
Estado de emergencia en Lima y Callao: Perú enfrenta ola de violencia y protestas
La decisión del gobierno interino llega tras manifestaciones masivas y enfrenta una creciente crisis política y de inseguridad en el país.El Mundo22/10/2025
El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, en respuesta a la ola de violencia y extorsiones vinculadas al crimen organizado.
La decisión, que afecta a unos 10 millones de habitantes, autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y restringe derechos como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
En un mensaje a la nación, Jerí afirmó que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada” y prometió revertir la situación. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, planteó. Entre las medidas más duras se prohíbe que dos personas circulen en una misma moto, una práctica utilizada por el sicariato.
El estado de emergencia es la primera gran acción del nuevo gobierno, que cumple casi dos semanas en el poder. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”, sostuvo el mandatario rodeado de su gabinete. Lima ya había estado parcialmente bajo medidas similares entre marzo y julio, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia.
Protestas y crisis política en medio del avance del crimen organizado
La decisión del Ejecutivo llega tras protestas masivas ocurridas la semana pasada, que dejaron un muerto y más de cien heridos entre civiles y policías. Las manifestaciones del 15 de octubre derivaron en violentos enfrentamientos frente al Congreso, donde miles de personas reclamaron contra la inseguridad y el gobierno del derechista Jerí.
Perú vive una profunda crisis política, con siete presidentes desde 2016. Las denuncias de extorsión se dispararon de 2396 en 2023 a más de 17 mil en 2024, y solo entre enero y septiembre de este año la policía registró 20.705 casos, un 28,8% más que el año anterior. Además, 47 conductores fueron asesinados por sicarios en lo que va de 2025, según el gremio de transportistas Anitra.
El presidente estadounidense aseguró que no quiere “una reunión inútil” y pidió a Rusia y Ucrania que detengan la guerra en las líneas de batalla actuales.
Al menos seis personas murieron, incluidos dos niños, y 17 resultaron heridas. Se registraron incendios y cortes de electricidad en varias ciudades.
Extraditan a EE.UU. al líder de “La H”, una red narco vinculada a funcionarios costarricensesEl Mundo22/10/2025
El nicaragüense Elías Herrera Hernández fue entregado a la DEA acusado de abuso sexual y tráfico internacional de cocaína. Su grupo operaba desde Limón con conexiones políticas y judiciales.
La fiscal aseguró que las investigaciones avanzan con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo. Alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez por los delitos de manipulación de testigos y fraude.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.