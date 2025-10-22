Leavy apuntó contra quienes se acordaron de CFK “solo para la foto”

Del Plá confía en que La Izquierda “va a tener una elección creciente” en Salta
Política22/10/2025Agustina Toloba
En la recta final de cara a las elecciones del 26 de octubre, en Agenda Abierta, el senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio “Oso” Leavy, destacó su desempeño legislativo y reafirmó su pertenencia al peronismo kirchnerista.
“Mucha gente está muy conforme con mi trabajo legislativo. Siempre fui leal, siempre estuve en el mismo lugar. Voté todas las leyes que tenía que votar, resisto cualquier archivo. Siempre estuve en defensa de los jubilados, de las personas con discapacidad y de las universidades”, aseguró Leavy.
El legislador recordó que incluso durante el gobierno de Mauricio Macri mantuvo una postura coherente con sus principios. “Siempre voté para que se mejoren las jubilaciones. Mientras tanto, muchos otros votaban en contra”, remarcó.
Leavy sostuvo que su decisión de competir nuevamente por una banca en el Senado surgió a pedido de su militancia.
“Mucha gente me pidió que sea su candidato, por eso decidimos armar la lista con el Partido de la Victoria. Todo el mundo sabe que nacimos en 2003 con Néstor Kirchner y nunca nos movimos. Nacimos peronistas y vamos a morir peronistas”, afirmó.
Asimismo, se refirió a Juan Manuel Urtubey, candidato que encabeza la lista de Fuerza Patria en Salta y fue tajante: “Cristina nunca lo eligió. Esa foto que circula es muy clara: no hay abrazo, ni siquiera un saludo cercano. Fueron a pedir disculpas, no a recibir apoyo. Lo eligieron los porteños, los que vinieron de afuera a decidir por los salteños”.
Además, reveló que desde ese sector le ofrecieron ser candidato a diputado nacional, pero rechazó la propuesta. “Les dije que no estaba buscando trabajo, yo quiero ser senador. En el Senado somos 34, faltan tres para tener mayoría. No podemos traer senadores que después no sabemos en qué bloque van a estar”, explicó.
Por último, Leavy marcó su distanciamiento de la intervención partidaria que, según dijo, “rompió la unidad del espacio”. “No me fui yo: se fueron el Partido de la Victoria, el Frente Grande, Unión Popular y el Partido del Trabajo y del Pueblo. Se fueron porque no nos representa. Ya estuvo quien traicionó una vez, y el que traiciona una vez, traiciona mil. Nosotros somos los leales, y la gente lo sabe”, concluyó.
