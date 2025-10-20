El referente del sector cárnico, Dardo Romano, señaló que las ventas en una de las fechas claves del mercado “no colmó las expectativas”, pese a la existencia de promociones y la “baja variación en el precio”.
Hay 5.000 DNI sin retirar en toda la Provincia
El número de ejemplares es fluctuante ya que por día llegan lotes de ejemplares y a la vez los ciudadanos pasan a retirar los trámites ya realizados. Desde el Registro Civil se dispondrán horarios especiales para la entrega de los mismos.Salta20/10/2025
La titular del Registro Civil Fernanda Ubiergo informó sobre la cantidad de ejemplares de DNI que existen para que los ciudadanos puedan retirarlos.
Actualmente, existe una cantidad de aproximadamente 5.000 ejemplares distribuidos en toda la provincia, este número es fluctuante ya que todos los días se reciben lotes nuevos con ejemplares realizados en los operativos llevados adelante tiempo atrás en distintos puntos de la provincia.
Las mayores cantidades de ejemplares se concentran en las delegaciones y oficinas de los departamentos o municipios con más habitantes, como son Capital, San Martin, Orán, Tartagal, Metan y Cafayate.
Al respecto Ubiergo afirmó que “es importante recordar que al DNI se lo necesita actualizado para cualquier trámite de la vida cotidiana, para ir al escuela, para la atención en la salud pública y para los beneficios de la seguridad social entre otros trámites”.
Para fomentar la entrega de los ejemplares se reforzaran los horarios en las oficinas del organismo, en el interior y Capital de lunes a viernes.
El fin de semana la atención será de forma especial, el sábado 25 todas las oficinas atenderán de 8 a 13 horas. El domingo 26 se atenderá con entrega de DNI solamente en las delegaciones del interior y en las oficinas de sede central y CDR del Hiper Libertad en Capital.
A la vez que en sede central y en la CDR del Hiper Libertad este fin de semana se tomaran trámites de identificación de 8 a 13 horas.
Cabe destacar que el Registro Civil no emite constancia de perdida ni justificación alguna por no hacer el acto de sufragio.
Vialidad Nacional Salta informó que avanzan las obras de seguridad vial en la RN 51 y la RN 68. Los trabajos comprenden la construcción de 80 dársenas de hormigón con sus respectivos refugios peatonales.
Se colocaron nuevas losas en los taludes, nuevas soleras y se finalizó el armado de gaviones para permitir un correcto drenaje del agua. También se instaló una pasarela peatonal.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones del grupo O positivo, de 8.30 a 13.30, en el Centro de Salud Nº 57.
Ni el Día de la Madre colaboró para repuntar las ventas en Salta
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, confirmó que las ventas por el Día de la Madre no cumplieron las expectativas. Atribuyó la caída a la falta de dinero en la calle y al uso de tarjetas como única alternativa de compra.
Inversiones millonarias del RIGI alcanzan a Salta, Catamarca y San Juan
El Gobierno Nacional informó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya movilizó más de USD 15.700 millones en ocho proyectos distribuidos en seis provincias, entre ellas Salta, con foco en los sectores de energía, minería y siderurgia.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.