Habilitaron la obra de reconstrucción del canal Yrigoyen

Habilitaron las obras de reconstrucción del canal pluvial Hipólito Yrigoyen, a la altura de 20 de Junio, más precisamente entre el puente Las Bumbunas y la calle Nicolás Medina.

El coordinador de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, Sergio Andrada, explicó que "luego del colapso que sufrieron los taludes que generaron hundimientos en las calzadas y obstrucciones en el interior del canal, procedimos a la limpieza de dicho tramo y a la reconstrucción de los revestimientos”.

“Estas acciones consistieron en nuevos taludes y soleras de hormigón, como así también en el armado de gaviones de piedras para permitir un correcto drenaje del agua de lluvia”, detalló.

Así mismo, Andrada resaltó que se construyeron las veredas e instalaron una pasarela para favorecer el tránsito peatonal.

"Otras acciones incluyeron la construcción de una plaza con bancos y canteros, e instalación de nuevas luminarias LED que brindarán más seguridad a las personas”, completó

Es importante destacar que, las veredas cuentan con diversas rampas de accesibilidad como parte de las políticas de inclusión de personas con discapacidad o movilidad reducida.