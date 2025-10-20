Día de la Madre: carnicerías vendieron un 20% menos que en años anteriores

En diálogo con Aries, Dardo Romano, referente del sector cárnico, señaló que las ventas en el Día de la Madre “no colmó las expectativas”, reafirmando un proceso recesivo que persiste hace más de un año y medio.

“Había esperanzas sobre esta fecha clave, pero si bien se vendió un poco más, no colmó la expectativa de la mayoría de los carniceros” expresó y detalló "hablamos de un 15 o 20% de ventas, comparándolo con un año común, y si bien había recuperado un poquito a comienzo de año, sigue siendo muy negativa la comparación, yo no veo que en el pronto plazo eso cambie”.

Al igual que lo reflejara el sector comercial, Romano coincidió en que la compra con tarjeta de crédito “cada vez es más grande”, como así también se impuso el pago virtual sobre el efectivo.

“Todo lo que sea carne estuvo con muchas promociones tratando de ayudar a la venta, pero en definitiva uno tiene un margen muy estrecho, el campo de acción con respecto a eso siempre es limitado” señaló y agregó “la carne si bien ha subido un poco me parece que fue ir acompañando la inflación de este año porque estuvo con una variación de precio bastante acotado”.