El referente del sector cárnico, Dardo Romano, señaló que las ventas en una de las fechas claves del mercado “no colmó las expectativas”, pese a la existencia de promociones y la “baja variación en el precio”.
Construyen nuevas dársenas para colectivos y reubican paradores en el interior
Vialidad Nacional Salta informó que avanzan las obras de seguridad vial en la RN 51 y la RN 68. Los trabajos comprenden la construcción de 80 dársenas de hormigón con sus respectivos refugios peatonales.Salta20/10/2025
Vialidad Nacional Salta continúa ejecutando obras que refuerzan la seguridad vial y el mantenimiento integral sobre las Rutas Nacionales N° 51 y N° 68.
Los trabajos comprenden la construcción de 80 dársenas de hormigón con sus respectivos refugios peatonales metálicos, ubicadas entre Río Ancho y Talapampa, y desde El Aybal hasta Campo Quijano. Estas intervenciones tienen como objetivo brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del transporte público interurbano, mediante la incorporación de plataformas elevadas y protegidas con defensas tipo Flexbeam.
Las nuevas dársenas para colectivos, construidas en ambos sentidos de circulación, permitirán ordenar el tránsito vehicular, mejorar la protección de peatones y pasajeros, y aportar mayor durabilidad a la calzada, evitando el deterioro de la carpeta asfáltica.
Es importante destacar que las reubicaciones de las dársenas y sus paradores fueron coordinadas en conjunto con la Autoridad Metropolitana de Transporte de la Provincia de Salta, priorizando aquellos puntos donde las necesidades resultaban más imperiosas para garantizar una mayor seguridad a los usuarios.
Estás tareas se ejecutan en distintos puntos de la provincia, alcanzando a los departamentos de La Viña, Coronel Moldes y Rosario de Lerma, e incluyendo a los municipios de El Carril, La Merced, Cerrillos, Salta y Campo Quijano.
Estas obras forman parte del plan de Vialidad Nacional para fortalecer la infraestructura vial en toda la provincia, promoviendo una movilidad más segura, ordenada y confiable para todos los usuarios.
Se colocaron nuevas losas en los taludes, nuevas soleras y se finalizó el armado de gaviones para permitir un correcto drenaje del agua. También se instaló una pasarela peatonal.
El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones del grupo O positivo, de 8.30 a 13.30, en el Centro de Salud Nº 57.
Ni el Día de la Madre colaboró para repuntar las ventas en Salta
El presidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, confirmó que las ventas por el Día de la Madre no cumplieron las expectativas. Atribuyó la caída a la falta de dinero en la calle y al uso de tarjetas como única alternativa de compra.
Inversiones millonarias del RIGI alcanzan a Salta, Catamarca y San Juan
El Gobierno Nacional informó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya movilizó más de USD 15.700 millones en ocho proyectos distribuidos en seis provincias, entre ellas Salta, con foco en los sectores de energía, minería y siderurgia.
[VIDEO] Policía sacó su arma en pleno partido de la Liga de Bermejo
El efectivo habría disparado al aire para dispersar a hinchas y jugadores que lo rodeaban.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.