Hasta el domingo, el elector tiene tareas para realizar. En primer lugar, es importante la consulta al padrón para informarse acerca del lugar de votación que se le asignó. Pero la más importante es revisar su propia condición, que pareciera ha venido perdiendo relevancia frente a quienes -en un sistema representativo, republicano y federal como el que gobierna la Nación Argentina- excluyen a sus representados; esto es, ha llegado el momento de asumir que el voto que emite es el que inviste al elegido de un poder para ejercer las obligaciones de un cargo y no para usufructuar supuestos privilegios.

En cuatro décadas el elector ha sido defraudado al extremo que se han borrado las referencias doctrinarias, que sucumbieron en alianzas que no se explican si no es por el mero interés de llegar a un cargo electivo. De esa manera, no se votan ideas ni posicionamientos fundados en la historia político institucional de un partido o conglomerados de partidos de la misma orientación; se buscan personas que por su predicamento social tienen cierta talla cívica, moral o intelectual.

De allí que han relegado la consideración de la naturaleza del sufragio, que constitucionalmente ha sido establecido como universal, secreto y obligatorio y de hecho lo van convirtiendo en voluntario. No pocos ciudadanos generalizan una opinión negativa sobre toda persona que incursiona en la política.

El Gobernador de la Provincia, que durante todo este año estuvo de campaña sin ser candidato pero sí principal referente de un agrupamiento de partidos de carácter provincial o municipal, hizo este lunes una exhortación para reencauzar la principal obligación cívica. En primer lugar, explicó que no se está eligiendo un Ejecutivo aunque su mensaje no tiene la claridad necesaria para centrar la significación de una elección de medio tiempo, que permite la renovación legislativa.

En su apelación a través de redes sociales, está pidiendo el voto para quien ofrezca defender los intereses de la Provincia en tanto acompañen los dos años que aún le restan de gestión. Sin dudas que una banca en la Cámara de Diputados o el Senado puede ayudar, pero se trata de integrar la institución emblemática de la forma representativa, republicana de gobierno. A través de su principal función, que es la legislativa, es el espacio donde se construyen los consensos que permitan ir definiendo un proyecto de país, que garantice el bienestar del pueblo.

También ejerce la función de control tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, por lo que la definición ciudadana a la hora de renovar el Congreso, debe valorar la oposición en su papel fundamental a la hora de llevar adelante esa tarea. Y elegir oposición no es buscar adversarios intransigentes; es poner equilibrio en el ejercicio del poder.

Son días de reflexión. El ciudadano está llamado a revalorizar el papel que juega en la democracia.

Salta, 2o de octubre de 2025