Desde este miércoles, un renovado Concejo Deliberante asumirá la representación de los vecinos de la Capital. Es de esperar algunos cambios en la mirada sobre el ordenamiento normativo del principal municipio de la provincia y sobre el control de un Ejecutivo que ha logrado llegar a este momento con presupuesto y ordenanza tarifaria aprobados.
Celebración
Hoy es el día del médico. Es una fecha que se destaca porque se pone de relieve una de las profesiones que socialmente, más allá del prestigio, tiene una fuerte significación social que se mide en su ausencia.Opinión03/12/2025
La celebración de esta fecha es de carácter nacional y panamericano. Fue instaurada en la segunda mitad del siglo anterior, en homenaje al médico cubano, Carlos Juan Finlay Barrés, que a fines del siglo XIX y tras años de investigación, descubrió que el causante de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes Aegypti, insecto que en la actualidad transmite los virus que provocan Zika, Dengue y Chikungunya. Por supuesto que la historia de la medicina registra aportes que podrían considerarse superiores si no se tiene en cuenta el impacto social del problema que resolvió y que, de alguna medida, describe a la profesión que hoy se homenajea.
La imagen que se celebra es la de aquellos que dan su vida por la vida de los otros entregando sus horas de sueño, de vida personal, de gozo. Son los que caminan los pasillos de establecimientos sanitarios aliviando el dolor físico de un paciente y la angustia de su familia. Sana el cuerpo, despejando la incertidumbre y hasta la desesperanza.
Pero hay otra realidad. El médico hoy tiene reclamos porque ningún esfuerzo personal sirve si no resuelven los problemas sistémicos, que se reconocen en la Provincia, se comparten con el resto del país, la región y del mundo. No alcanza el conocimiento sobre la enfermedad porque hay un conjunto de dificultades que frustra vocaciones, genera decepciones y va debilitando en el imaginario colectivo una figura que sigue siendo esencial.
En Salta se trabajó este año en algunas iniciativas para resolver problemas que pueden ir aportando soluciones a las urgencias. Es que en un extenso territorio como el que tiene la Provincia, el sistema de salud se está agrietando; el sector público no puede dar respuestas adecuadas y se observa que el privado se va retrayendo porque tampoco puede hacerlo para quienes aspiran acceder a servicios tecnológica y científicamente más desarrollados.
El Ministerio de Salud tiene un cuadro de situación crítico de todo el sistema porque, en definitiva, representa al Estado del que se espera todo. Puntualmente respecto de los médicos, es importante la carencia de especialistas y dar solución demanda algo más que una decisión política. Son ingentes los recursos que se requieren para asegurar a toda la población, cualquiera sea su lugar de residencia, una asistencia médica equitativa.
No sólo se trata solamente de comunidades a las que debe ofrecerse la atención adecuada sino de grupos profesionales que tienen derecho a crecer en conocimientos, en oportunidades y en calidad de vida. Mínimamente deben ejercer en un ámbito razonable, realizando una práctica adecuada para cada paciente.
Al cúmulo de restricciones que enfrenta la profesión médica debe sumarse la complejidad del ejercicio que obliga a una actualización permanente y a la incorporación de equipos e insumos que no cesan de ofertarse para eficientizar el servicio. Además, la aparición de nuevas patologías y su veloz expansión por el mundo por la facilitación de contactos incrementa los riesgos sobre su propia salud.
Este panorama no quita que en este día valgan los mensajes laudatorios reconociendo, como lo hizo el ministro Federico Mangione, que sus pares cada día ponen su conocimiento, dedicación y vocación al servicio de la comunidad. Marcó que su tarea incansable, muchas veces silenciosa, es un pilar esencial para el funcionamiento del sistema sanitario.
No alcanza pero seguramente sirve para que los médicos no pierdan de vista su función social, sin renegar de su derecho a la compensación de los esfuerzos.
Salta, 03 de diciembre de 2025
La pelota no se mancha
Cuando pensamos en el fútbol argentino, no pensamos solo en un deporte. Pensamos en un pedazo de nuestra vida cotidiana, en un sentimiento que nos atraviesa desde chicos, en algo que nos une incluso cuando todo lo demás parece separarnos. Y por eso lo que pasó en estos días con la AFA no es un episodio más: es un capítulo de esa larga novela argentina donde la pelota y la política vuelven a cruzarse, como tantas veces en nuestra historia.
LegitimaciónOpinión01/12/2025
Comienza diciembre con anuncios de ajuste de tarifas de servicios públicos, algunos de los cuales avanzarán de manera simultánea con cambios en la distribución de subsidios. En la Provincia, la cuestión será objeto de análisis en sendas audiencias públicas referidas a la energía eléctrica y agua y saneamiento.
Inflación en tiempos de posverdad
Es importante identificar el punto en el que el maquillaje empieza a convertir a una verdad maquillada en fraude o lisa y llanamente en una mentira.
La comunidad sanitaria lanzó la advertencia respecto de la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas o muy controladas respecto de su expansión. No es un problema local, es mundial y pone a la humanidad ante la obligación de asumir su cuota de responsabilidad en esta situación.
Un incipiente debate sobre el control público se está insinuando en Salta. Algunos especialistas y pocos referentes de la política suelen poner atención en esta cuestión y generalmente es a raíz de algún hecho puntual que dispara las consideraciones.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.