La celebración de esta fecha es de carácter nacional y panamericano. Fue instaurada en la segunda mitad del siglo anterior, en homenaje al médico cubano, Carlos Juan Finlay Barrés, que a fines del siglo XIX y tras años de investigación, descubrió que el causante de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes Aegypti, insecto que en la actualidad transmite los virus que provocan Zika, Dengue y Chikungunya. Por supuesto que la historia de la medicina registra aportes que podrían considerarse superiores si no se tiene en cuenta el impacto social del problema que resolvió y que, de alguna medida, describe a la profesión que hoy se homenajea.

La imagen que se celebra es la de aquellos que dan su vida por la vida de los otros entregando sus horas de sueño, de vida personal, de gozo. Son los que caminan los pasillos de establecimientos sanitarios aliviando el dolor físico de un paciente y la angustia de su familia. Sana el cuerpo, despejando la incertidumbre y hasta la desesperanza.

Pero hay otra realidad. El médico hoy tiene reclamos porque ningún esfuerzo personal sirve si no resuelven los problemas sistémicos, que se reconocen en la Provincia, se comparten con el resto del país, la región y del mundo. No alcanza el conocimiento sobre la enfermedad porque hay un conjunto de dificultades que frustra vocaciones, genera decepciones y va debilitando en el imaginario colectivo una figura que sigue siendo esencial.

En Salta se trabajó este año en algunas iniciativas para resolver problemas que pueden ir aportando soluciones a las urgencias. Es que en un extenso territorio como el que tiene la Provincia, el sistema de salud se está agrietando; el sector público no puede dar respuestas adecuadas y se observa que el privado se va retrayendo porque tampoco puede hacerlo para quienes aspiran acceder a servicios tecnológica y científicamente más desarrollados.

El Ministerio de Salud tiene un cuadro de situación crítico de todo el sistema porque, en definitiva, representa al Estado del que se espera todo. Puntualmente respecto de los médicos, es importante la carencia de especialistas y dar solución demanda algo más que una decisión política. Son ingentes los recursos que se requieren para asegurar a toda la población, cualquiera sea su lugar de residencia, una asistencia médica equitativa.

No sólo se trata solamente de comunidades a las que debe ofrecerse la atención adecuada sino de grupos profesionales que tienen derecho a crecer en conocimientos, en oportunidades y en calidad de vida. Mínimamente deben ejercer en un ámbito razonable, realizando una práctica adecuada para cada paciente.

Al cúmulo de restricciones que enfrenta la profesión médica debe sumarse la complejidad del ejercicio que obliga a una actualización permanente y a la incorporación de equipos e insumos que no cesan de ofertarse para eficientizar el servicio. Además, la aparición de nuevas patologías y su veloz expansión por el mundo por la facilitación de contactos incrementa los riesgos sobre su propia salud.

Este panorama no quita que en este día valgan los mensajes laudatorios reconociendo, como lo hizo el ministro Federico Mangione, que sus pares cada día ponen su conocimiento, dedicación y vocación al servicio de la comunidad. Marcó que su tarea incansable, muchas veces silenciosa, es un pilar esencial para el funcionamiento del sistema sanitario.

No alcanza pero seguramente sirve para que los médicos no pierdan de vista su función social, sin renegar de su derecho a la compensación de los esfuerzos.

Salta, 03 de diciembre de 2025