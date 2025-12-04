Comunicación

La posibilidad de crecer s oportunidades bilaterales y profundizar la cooperación económica fue destacada en aquella oportunidad en el comunicado emitido por la Casa Blanca tras la firma de los presidentes Donald Trump y Javier Milei. Previamente, el actual embajador de Estados Unidos había identificado nuevos puntos de interés, que no descartaban producir cambios importantes en la agenda de relaciones comerciales de Salta.

Entonces, ubicar al gobernador Gustavo Sáenz en negociaciones en el Medio Oeste norteamericano no debiera llamar la atención excepto porque su salida al país no ha sido anunciada con anticipación ni se ha publicado la norma correspondiente autorizando tal desplazamiento. Este miércoles, oficialmente se informó que el mandatario presentó a Salta como destino estratégico de inversiones durante una reunión que mantuvo en el Consulado argentino en Chicago con diplomáticos, empresarios y funcionarios con el objetivo de avanzar en proyectos de articulación público-privada que generen desarrollo y empleo en el Norte Argentino, según la versión presentada por la Casa de Gobierno.

El propósito es inobjetable. El gobernador nuevamente salió al mundo a buscar oportunidades de exportación e identificar el interés inversor de empresas de Estados Unidos. Para ello mantuvo una reunión con el cónsul general en Chicago, Lucas Gioja, quien tuvo participación en el armado de esta misión, que lo sentó entre representantes de gobiernos, instituciones, empresas y diplomáticos, no solo de ciudades de la región sino también de Canadá.

Frente a ese variopinto auditorio, Sáenz compartió visiones estratégicas para el desarrollo del potencial argentino, concentrando la atención en el NOA y el NEA. De los detalles dio cuenta a través de sus redes, confirmando su convicción del valor de” abrir puertas y tender puentes. Cada encuentro es una oportunidad para que Salta fortalezca su presencia, muestre su potencial y siga proyectándose al mundo”, dijo en sus posteos.

También explicó que el interés de sus interlocutores se centró en sectores como minería y minerales críticos, la producción agro-ganadera y su exportación, Economía del Conocimiento e Infraestructura, turismo y sostenibilidad ambiental. Nada que no se esté difundiendo en cuanto foro participa la provincia, en el afán de imponer proyectos que puedan traducirse en desarrollo y empleo para los salteños.

Esta sorpresiva salida del gobernador Sáenz en una misión que pareciera haber sido impulsada por su propia gestión, también torna verosímiles las referencias a una injerencia más amplia de la administración de Donald Trump en asuntos nacionales. Al anunciar la designación de Peter Lamelas, como nuevo embajador de ese país en Argentina, fue el propio diplomático quien advirtió por la influencia de China en sectores clave de las provincias como el litio, la energía y las telecomunicaciones.

Hasta allí no se espera que haya interferencias en acuerdos que cada estado subnacional tiene con países con los que comercializa, integrando una balanza que le es favorable. Tampoco que vea afectado su dominio sobre los recursos que le pertenecen.

Como sea, los salteños merecen ser informados de estos movimientos en tiempo y forma y de manera precisa. Una política de comunicación debe tener la misma importancia que las que se aplican en otras áreas porque hace a un principio republicano básico, como es el de la publicidad de los actos de gobierno.

Salta, 04 de diciembre de 2025