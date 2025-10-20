Por qué el 20 de Octubre es el Día del Pediatra en Argentina

Cada 20 de octubre, se celebra el Día Nacional del Pediatra en el país. Con tal motivo, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, saluda a los profesionales del sistema público y privado de salud por su gran dedicación y profunda vocación de servicio en la atención de pacientes pediátricos.

Se trata de una de las profesiones médicas fundamentales para la sociedad, que se encarga de la salud de los bebés, niños, niñas, adolescentes y del acompañamiento en la maternidad y paternidad.

Es una disciplina de gran importancia ya que el cuidado de la salud en la etapa infantil contribuye a que los niños alcancen un completo crecimiento y desarrollo, disminuyendo el impacto ocasionado por las secuelas y complicaciones de diversos trastornos adquiridos en la infancia.

Esta especialidad médica se distinguen 5 periodos:

Recién nacido, hasta la cuarta semana de vida.

Lactante, desde el primer mes hasta los 12 meses de vida.

Preescolar, de 1 a 6 años.

Escolar, desde los 6 hasta los 12 años.

Adolescente, de 12 a 18 años.

Los principales objetivos de un médico especializado en pediatría son reducir la mortalidad infantil, controlar las enfermedades tanto virales como infecciosas y mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas.

La celebración fue instituida en 1973, durante el Congreso Mundial de Pediatría celebrado en nuestro país, en conmemoración de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el 20 de octubre de 1911.