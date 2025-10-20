El Ejecutivo acusa a ciertos sectores de alterar los acuerdos y mantiene que actuará “con firmeza dentro del marco de la ley” mientras permanecen trece carreteras bloqueadas.
Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, llamó a la unidad política y social
Tras imponerse en el balotaje con el 54,6% de los votos, el economista convocó a todos los sectores a “trabajar juntos por la transformación del país”.El Mundo20/10/2025
El ganador del balotaje presidencial en Bolivia, el economista Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, abogó este domingo por la unidad nacional y la colaboración de todos los partidos con representación parlamentaria para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales del país.
"Le pido a cada uno de los representantes, hombres y mujeres que estén en la Asamblea Legislativa, indistintamente de su organización política, sumémonos, seamos parte, trabajemos conjuntamente para transformar la Patria", afirmó Paz durante un mensaje transmitido por medios nacionales y redes sociales.
El presidente electo -quien asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre- señaló que su Gobierno buscará incluir a todos los sectores, promover la transparencia y garantizar certidumbre política, y subrayó que su principal objetivo será unificar Bolivia y generar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política.
Entre las prioridades de su futura Administración figuran la transformación institucional, la mejora de la eficiencia pública y la consolidación de políticas que generen empleo, inversión y desarrollo productivo, bajo un marco de justicia social y respeto a los derechos ciudadanos, añadió Paz, además de destacar la necesidad de garantizar seguridad energética y sostenibilidad fiscal, con apoyo de aliados internacionales para gestiones estratégicas.
Paz, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edmand "El Capitán" Lara, venció al exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga, con un 54,6 por ciento de los votos según el conteo rápido del 97,86 % del Sistema de Resultados Preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Francia afirmó que los servicios de seguridad fallaron tras el robo de joyas en el LouvreEl Mundo20/10/2025
“Lo que es seguro es que hemos fallado”, afirmó Gérard Darmanin, y aseguró que la policía detendrá a los autores del hurto.
Un Boeing 747 de Emirates SkyCargo impactó un vehículo de servicio y terminó parcialmente en el mar. Los cuatro tripulantes escaparon ilesos.
“Argentina está luchando por su vida”: Trump adelantó un posible acuerdo por la carneEl Mundo20/10/2025
El presidente norteamericano analizó reabrir el mercado para la carne argentina y recordó el rescate financiero de 40 mil millones de dólares. “Están muriendo”, dijo sobre la economía local.
Nueva escalada en Gaza: al menos 46 muertos pese al cese al fuego entre Israel y HamasEl Mundo20/10/2025
Dos soldados israelíes y 44 palestinos murieron tras un ataque y posteriores bombardeos en Rafah. Ambos bandos se acusan de violar el acuerdo de tregua mediado por Egipto, Qatar y Turquía.
La Cancillería de Bogotá rechazó el uso de la cooperación internacional "como instrumento de injerencia en los asuntos internos" colombianos.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.