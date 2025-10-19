Milei felicitó a Rodrigo Paz y celebró el fin del “socialismo del siglo XXI” en Bolivia

La oposición y la interna libertaria agitan el debate por la presidencia de la Cámara de Diputados. Martín Menem enfrenta resistencia para su continuidad.
Javier Milei felicitó a Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, y afirmó que el país vecino inicia una nueva etapa lejos del “socialismo del siglo XXI”. Habló de libertad, apertura económica y combate a la corrupción.Política19/10/2025Ivana Chañi
El presidente argentino Javier Milei felicitó públicamente a Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en las elecciones de Bolivia y destacó el desarrollo de una jornada democrática que refleja, según su mirada, “el deseo de renovación” del pueblo boliviano.
En su mensaje, Milei calificó la jornada electoral como “un día histórico para Bolivia” y apuntó contra el modelo político que gobernó ese país en los últimos años. “Bolivia deja atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región”, expresó.
El mandatario argentino sostuvo que el país vecino “ingresa nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”.
Finalmente, Milei deseó éxitos al nuevo presidente electo y cerró su mensaje con una consigna habitual en sus discursos:
“Le deseo al presidente electo el mayor de los éxitos en su gestión. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO”.
Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación.— Javier Milei (@JMilei) October 20, 2025
Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado…
