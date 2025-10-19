Argentina felicitó a Rodrigo Paz Pereira tras su triunfo en Bolivia y reafirmó lazos bilaterales

La República Argentina felicitó oficialmente a Rodrigo Paz Pereira por su elección como Presidente de la República de Bolivia y saludó al pueblo boliviano por completar una jornada democrática considerada ejemplar en la región.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno argentino destacó que los comicios reafirmaron"el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas" en el país vecino.

El mensaje oficial subrayó la importancia del voto popular: "La Argentina celebra la expresión libre y soberana del pueblo de Bolivia y confía en que esta nueva etapa contribuya al fortalecimiento de la convivencia democrática y al bienestar de todos los bolivianos".

Además, el Gobierno argentino remarcó su voluntad de profundizar el vínculo diplomático con la nueva administración boliviana: "La Argentina renueva su compromiso de seguir trabajando junto al nuevo gobierno para construir una relación cercana y constructiva, orientada a la prosperidad y la estabilidad de nuestros pueblos y de toda la región".

Con este mensaje, Buenos Aires confirmó su intención de sostener una agenda común con La Paz en temas de integración regional, comercio, energía y cooperación fronteriza.