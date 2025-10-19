Marruecos campeón Mundial Sub-20, Argentina subcampeón

La Selección Argentina Sub 20 cayó 2 a 0 frente a Marruecos en la final de la Copa del Mundo que se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos en Santiago de Chile, y los africanos se quedaron con el título mundial de la categoría.

Al minuto 13', Yassir Zabiri de tiro libre abrió el marcador en favor de la escuadra africana, mientras que el número 21 se encargó de ampliar las distancias sobre el 29'.

Con información de Doble Amarilla