Marruecos campeón Mundial Sub-20, Argentina subcampeón

La Selección Argentina Sub-20 dirigida por Diego Placente cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 en Santiago de Chile.

Deportes19/10/2025

argentina-vs-marruecos-final-del-mundial-sub-20-de-chile-foto-ap-DPWQNBJXKFFDTNZYMOJ76UCGGI

La Selección Argentina Sub 20 cayó 2 a 0 frente a Marruecos en la final de la Copa del Mundo que se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos en Santiago de Chile, y los africanos se quedaron con el título mundial de la categoría.

Al minuto 13', Yassir Zabiri de tiro libre abrió el marcador en favor de la escuadra africana, mientras que el número 21 se encargó de ampliar las distancias sobre el 29'.

Con información de Doble Amarilla 

Te puede interesar
720

Infantino en Chile por final del Mundial Sub-20

Deportes19/10/2025

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a Santiago de Chile para una agenda relámpago. Inaugurará el Centro José Sulantay, almorzará con dirigentes y cerrará el día presenciando la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail